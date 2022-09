Jak Godard inspirował wielkich. „Alphaville” było kamieniem milowym dla science-fiction

Alphaville to stolica galaktyki, do której na pokładzie Forda Galaxy przybywa Lemmy Caution (Eddie Constantine), wędrowiec łudząco podobny do Phillipa Marlowa. Zadaniem bohatera, przybywającego z wolnych krain kosmosu, jest uniemożliwić tutejszemu tyranowi – uczonemu nazwiskiem Vonbraun – realizację planów galaktycznej wojny. Lemmy ma do dyspozycji niewiele środków: argumenty, wirus komputerowy w formie wersu poezji, pięści i staroświecki pistolet. Czas ucieka, a złowrogi komputer profesora Vonbrauna, elektroniczny potwór o tysiącu oczu, śledzi każdy jego ruch.

Jean-Luc Goddard do samego końca pozostał wierny wyłącznie swoim zasadom. Tytan kina nie zamierzał kłaniać się nawet śmierci i sam zdecydował o swoim odejściu. Francuski mistrz zmarł 13 września w Szwajcarii wskutek wspomaganego samobójstwa. Autor: Szymon Drzażdżewski

Eksplozja w składzie amunicji Reżyser pozostawił po sobie dzieła, które zbudowały potęgę francuskiej kinematografii i odmieniły oblicze sztuki filmowej w ogóle. Jego pełnometrażowy debiut z 1960 roku „Do utraty tchu” był niczym odbezpieczony granat wrzucony do składu amunicji. Od wewnątrz rozsadził rządzące kinem zasady i dał początek zupełnie nowej stylistyce, w której twórcy bezwzględnie odcinali się od tego, co było. Godard solidnym kopniakiem wyważył wówczas drzwi, przez które przeszli za nim kolejni adepci kina nowej fali. Francuz był wizjonerem, który o całe dekady wyprzedzał swoje czasy.