Krakowska Noc Księgarń – spacerowo, muzycznie i literacko. Co w programie?

– Księgarnie kameralne to duma Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Rozsiane po całym mieście są nie tylko miejscami, gdzie można nabyć wydawnicze nowości, ale przede wszystkim swoistymi centrami kultury, miejscami spotkań i ożywionej dyskusji o tym, co w literaturze najciekawsze i warte uwagi – podkreśla Urszula Chwalba, kierowniczka Działu Literackiego KBF.

Program Krakowskiej Nocy Księgarń 2022

W De Revolutionibus Books&Café – premiera książki Ucichło Marii Karpińskiej (Wydawnictwo W.A.B.)

Maria Karpińska – laureatka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO – powraca z nową powieścią. Główny bohater szuka ratunku w terapii, podczas której tworzy opowieść o swoim życiu i o najdziwniejszym buncie, w jakim przyszło mu uczestniczyć – niezgodzie na śmierć. W powieści Ucichło, podobnie jak w debiutanckich Żywopłotach, narrator zostaje uwikłany we własne słowa. Czy jesteśmy – tylko lub aż – tym, co opowiadamy? Ucichło to napisana z ogromną wrażliwością książka o końcu świata i mikrokosmosów, które chylą się ku upadkowi wraz z odejściem bliskiej osoby.

Środa 5 października, godz. 18.00

MIEJSCE: De Revolutionibus Books & Café, ul. Bracka 14

Z BONOBO ruszamy na spacer literacki Noc Księgarń

W ramach krakowskiej odsłony Nocy Księgarń zapraszamy na spacer literacki szlakiem kameralnych księgarń działających w grodzie Kraka. Wędrówkę rozpoczniemy o godzinie 17.30 w księgarni podróżniczej Bonobo przy Małym Rynku 4. Prowadzić nas będzie poetka, naukowczyni i ultramaratonka w jednej osobie – Małgorzata Lebda. Możecie się zatem spodziewać nowego spojrzenia na odwiedzane miejsca odwołującego się do konkretnych lektur przewodniczki (zarówno prozatorskich, jak i poetyckich). W planie: księgarnia NIĆ, księgarnia KARAKTER; księgarnia De Revolutionibus i księgarnia MOCAK BOOKSTORE. Zahaczymy też o istotne literacko miejsca, choćby przy ulicy Krupniczej. Dajcie się poprowadzić i zainspirować!

Piątek 7 października, godz. 17.30

MIEJSCE: Księgarnia i Kawiarnia Podróżnicza BONOBO, Mały Rynek 4

W NOWEJ – sesja muzyczna dla moli książkowych

W jesienny wieczór odwiedźcie NOWĄ. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, usiądźcie na pufach z książką i gorącym naparem. NOWA zaprasza na koncert Gabrysi Marat, a następnie na akustyczno-elektroniczną sesję ambientową duetu Wake Up – Truchalski. To jeszcze nie wszystko! Znajdźcie czas na pobuszowanie wśród książkowych półek. Będzie doskonała okazja, bo wszystkie książki kupicie z rabatem 20%, a za większe zakupy czekają niespodzianki: do każdego zamówienia powyżej 100 zł – zaproszenie na kawę oraz 50% zniżki na nowohucki plakat autorstwa Krzysztofa Piły!

Piątek 7 października, godz. 18.00

MIEJSCE: Cafe NOWA Księgarnia, os. Zgody 7

W Karakterze – UFO!

W ramach tegorocznej edycji Nocy Księgarń postanowiliśmy powrócić do Afrykańskich korzeni UFO Anthony’ego Josepha – klasyki afrofuturyzmu, książki przedziwnej, psychodelicznej i transowej, do której dźwięków można by śmiało tańczyć pogo. W księgarni Karakter odbędzie się spotkanie z Teresą Tyszowiecką blasK!, tłumaczką powieści, podczas którego porozmawiamy między innymi o postaci Anthony’ego Josepha i muzycznych kontekstach jego pisarstwa oraz o trudnościach, z jakimi musi się mierzyć tłumacz w pracy nad przekładem. Dyskusji towarzyszyć będzie czytanie performatywne fragmentów książki.

Piątek, 7 października, godz. 19:00

MIEJSCE: Księgarnia Karakter, ul. Tarłowska 12

Wczesnym rankiem poszłam odwiedzić hienę, czyli surrealistki w BONOBO

Podczas Nocy Księgarń zapraszamy na czytanie performatywne tekstów surrealistek. Będziemy korzystać z wydanych w tym roku przez wydawnictwo Drzazgi utworów wybranych Uniki Zürn Trąby Jerychońskie oraz z wydanych przez wydawnictwo Filtry opowiadań Siódmy koń Leonory Carrington. Posłuchamy również wierszy Dorothei Tanning z cyklu Ptaki w niebezpieczeństwie świeżo tłumaczonych przez Grzegorza Słowińskiego oraz opowiadania Sny Sowy o surrealistkach i pewnym Ptaku Przełożonym autorstwa Śomi Śniegockiej, krakowskiej artystki, pomysłodawczyni i głównej performerki naszego nocnego spotkania.

Piątek 7 października, godz. 19.00

MIEJSCE: Księgarnia i Kawiarnia Podróżnicza BONOBO, Mały Rynek 4

Bajzel z Konopnicką w Ogniwie

Ale nie sam, bo w duecie! The Pau i Bajzel, znani z jednoosobowych projektów muzycznych, tym razem połączyli siły i wzięli na warsztat mniej oczywiste teksty Marii Konopnickiej. W efekcie otrzymujemy elektryzującą muzykę będącą wypadkową ich wcześniejszych doświadczeń, a Konopnicka w takiej oprawie brzmi zaskakująco współcześnie.

Koncert: The Pau & Bajzel. Konopnicka

Piątek, 7 października, godz. 21.00–22.00

MIEJSCE: Spółdzielnia Ogniwo, ul. Smolki 11a

W NOWEJ przygoda na… śmietniku

W ramach akcji Noc Księgarń zapraszamy na warsztaty ekologiczne dzieci w wieku 3-6 lat. Spotkanie zainspirowane serią „Opowieści ze Świetnika” Marcina Mortki. Nie możecie tego przegapić! To będzie niesamowity poranek. Podczas zajęć poznamy wesołych bohaterów książek i wraz z nimi przeżyjemy przygodę na... śmietniku! Dowiemy się, czy na pewno zepsute rzeczy trzeba wyrzucić i co można zrobić, by nadać przedmiotom drugie życie. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cafe@nowaksiegarnia.pl z dopiskiem „Eko warsztaty »Opowieści ze Świetnika«”.

Sobota 8 października, godz. 10.00

MIEJSCE: Cafe NOWA Księgarnia, os. Zgody 7

Zagadki detektywistyczne w Księgarni pod Globusem

Spotkanie z Katarzyną Ryrych (i warsztaty detektywistyczne) zainspirowała jej przebojowa seria „Tuba i Patefon”. Zaczniemy dzień od spotkania pełnego wrażeń! Poznamy sympatyczną parę młodych detektywów, którzy wszędzie szukają tajemnic, dedukują, szukają śladów i… zawracają głowę policjantowi dzielnicowemu. Podczas zajęć dowiemy się, co może przydać się młodym fanom Sherlocka Holmesa i postaramy sami rozwiązać szereg arcytrudnych zagadek. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-8 lat.

Sobota 8 października, godz. 12.00

MIEJSCE: Księgarnia pod Globusem, ul. Długa 1

W Pałacu Potockich o książkach z Ukrainy

Po 24 lutego literatura ukraińska znalazła się w centrum zainteresowania polskich czytelników. W związku z tak licznym napływem naszych gości ze wschodu chcemy ich poznać, a do tego najlepiej przyczynią się książki ukraińskich autorów. Wydawcy bez zwłoki zareagowali na tę potrzebę, wznawiając wcześniej wydane tytuły i decydując się na nowe tłumaczenia. O tym, co warto wybrać, które pozycje z literatury pięknej, reportażu czy ukraińskich kryminałów dobrze znać oraz jaka jest sytuacja tłumaczy i jak funkcjonuje rynek wydawniczy w Ukrainie porozmawiają uczestnicy debaty. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej z transmisją online na Facebooku Nocy Księgarń oraz Krakowa Miasta Literatury UNESCO. W rozmowie udział wezmą: Marcin Gaczkowski, Aneta Kamińska i Olga Smolnytska, a dyskusję poprowadzi Marcin Żyła. Debata pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Piątek 7 października, godz. 20.30

MIEJSCE: MOCAK Bookstore BUNKIER w Pałacu Potockich, Rynek Główny 20

Wszystkie wydarzenia w ramach Nocy Księgarń są bezpłatne.

Szczegółowy program wydarzeń Nocy Księgarń dostępny jest na stronie: www.nocksiegarn.pl oraz miastoliteratury.pl.

