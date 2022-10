Średniowieczna „Wyspa kobiet”, kultowy „M.A.S.H” czy „Strefa mroku”? Polecamy najlepsze książki na jesień

Richard Hooker, „M.A.S.H”.

Wydawnictwo Znak

Wprawdzie Richard Hooker nie zdobył za swoją powieść żadnej nagrody, jak inni prezentowani tu pisarze, ale śmiało można powiedzieć, że jest laureatem nagrody publiczności. Nie dość bowiem, że „M.A.S.H”. przyniósł mu sławę, to jeszcze stał się podstawą wybitnego filmu Roberta Altmana, a film stał się podstawą niezwykle popularnego serialu produkowanego w latach 1972-1983.

I trudno sobie wyobrazić, by ktoś tego serialu nie widział. Szalone przygody grupki chirurgów z wojskowego szpitala w czasie wojny koreańskiej niosły antywojenne przesłanie, a jednocześnie pokazywały, jak ważna jest ludzka solidarność. Młodzi lekarze postawieni w środku wojennego koszmaru i stykający się dzień w dzień z jego najbrutalniejszą stroną, pomagając ciężko i bardzo ciężko rannym żołnierzom, demonstrowali wstręt do wojskowego drylu i nienawiść do polityki, której skutkiem był ten wojenny koszmar.