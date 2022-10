Od Nirvany po domowe zacisze. Autobiografia Dave'a Grohla już niedługo w Polsce

Jest dzisiaj ikoną rocka, jednym z głównych architektów tego gatunku w ostatnich trzech dekadach. Lista muzyków i zespołów, z którymi współpracował zawiera Paula McCartneya, Iggy'ego Popa, Lemmy'ego Kilmistera, Queens of the stone age, AC/DC i wiele, wiele więcej. Dave Grohl to dla fanów gitarowego grania gigantyczna postać, żywa legenda, która wciąż jest głodna grania. Ale Grohl, to także kochający mąż i oddany ojciec, który mimo statusu gwiazdy pozostał skromnym i niezwykle otwartym facetem.

O obu tych światach, już niedługo będziemy mogli przeczytać w polskiej wersji autobiografii muzyka pt. "The Sotyteller. Opowieści o życiu i muzyce", której premierę zaplanowano na 9 listopada.

Życie naznaczone żałobą

W książce wydanej w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy, Grohl opowiada o początkach swojej kariery w zespole Scream oraz o graniu w jednym w najważniejszych zespołów wszech czasów Nirvanie. Muzyk opowiada o pracy nad albumami które ukształtowały brzmienie początku lat 90. oraz o swojej relacji z liderem zespołu Kurtem Cobainem. Nie zabrakło tu miejsca na opowieść o tragicznym końcu Nirvany i żałobie po jednej z najważniejszych postaci w historii popkultury.

Grohl opowiada również o początkach zespołu Foo Fighters i swojej relacji ze zmarłym w marcu 2022 roku perkusistą zespołu Taylorem Hawkinsem. Wspominając ich pierwsze spotkanie Grohl podkreśla, że „była to miłość o pierwszego wejrzenia”. Muzyk niejednokrotnie nazywał kolegę z zespołu swoim bratem i podkreślał, że traktuje go jak członka rodziny. Hawkins sam zresztą twierdził, że gdyby nie spotkanie z byłym perkusistą Nirvany, prawdopodobnie zostałby dostawcą pizzy. Nagłe odejście Hawkinsa było potężnym ciosem zarówno dla Gorhla, jak i dla wszystkich fanów Foo Figters.

Czytaj też:

Cheap Tobacco ma dosyć podziałów. "Zobaczmy siebie" to eksplozja barw

Dziecięca radość

Życie Grohla to przede wszystkim historia olbrzymiej fascynacji muzyką. Rockman opowiada o sobie jako jednym z milinów fanów fanów muzyki gitarowej, który miał niezwykłe szczęście stać się częścią świata, rozpalającego jego wyobraźnię od wczesnego dzieciństwa.

„Historia o tym, jak tyczkowatemu dzieciakowi ze Springfield w stanie Wirginia udało się spełnić szalone marzenie. Mimo że dziś Dave Grohl jest znanym na całym świecie rockmanem, pozostał skromnym facetem, który wciąż zachwyca się siłą muzyki i z pokorą przyjmuje sławę” – czytamy w opisie wydawcy.

instagram

"The Soryteller. Opowieści o życiu i muzyce" to bez wątpienia pozycja obowiązkowa dla fanów rock'n'rolla. To również wgląd w życie prywatne jednego z najgłośniejszych

Cheap Tobacco ma dość podziałów. Album „Zobaczmy się” to eksplozja barwCzytaj też:

Chyba dopiero teraz jesteśmy gotowi na tę książkę. „Niewyczerpany żart” doczekał się polskiego przekładu