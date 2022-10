Patryk Vega i tajemnica znikającego talentu. „Niewidzialna wojna” to piekło zgotowane widzom

Kiedy Patryk Vega podzielił się w sieci pierwszym zwiastunem „Niewidzialnej wojny”, odniosłem wrażenie, że reżyser postanowił się z siebie pośmiać i zaprasza nas autoironiczną produkcję, będącą pożegnaniem z polską widownią. Cóż, przeceniłem go. Jest to śmiertelnie poważny pokaz narcyzmu, przed którym lektor winien czytać ostrzeżenie o zagrożeniu dla życia i zdrowia, a ekran powinno się dezynfekować po każdej projekcji. Jak to się stało, że człowiek odpowiedzialny za „Pitbulla” zgotował widzom to piekło?

Pierwotnie miałem napisać jedynie o najnowszym filmopodobnym produkcie Patryka Vegi, okazuje się jednak, że „Niewidzialna wojna” jest dziełem tak druzgocącym, że już za moment może zostać na dobre wyrzucona z polskich kin. Najwyraźniej obejrzała ją jedynie garstka dziennikarzy, rodzina Vegi i obsługa multipleksów. Zdecydowałem więc, że artykuł spełni rolę pożegnania z tym tytanem kina klasy Z, bo trzymam go za słowo, że to już ostatni wyprodukowany w Polsce chaotyczny zlepek jego przemyśleń. Patryk Vega: od pitbulla po ratlerka. Jak to się stało? Pytają ci, którzy wciąż jeszcze pamiętają pierwszego „Pitbulla”. Bo jak to możliwe, że człowiek odpowiedzialny za bardzo dobre, oparte na faktach, film i serial o losach policjantów przepoczwarzył się w seryjnego twórcę gniotów? Czyżby nastąpił zanik talentu? A może tego talentu nigdy tam nie było, a sekret jakości produkcji z Dorocińskim, Grabowskim i Stroińskim w obsadzie, jest kompletnie niezwiązany z osobą reżysera? Nie chciałbym, oczywiście, popaść w przesadę. Należy pozostać uczciwym i oddać Vedze, że „Pitbull” powstał w oparciu o jego pomysł i to on czuwał nad jego realizacją. Relacje ze sportretowanymi policjantami, były niewątpliwie nie do przecenienia w trakcie pracy nad scenariuszem. Powstała dzięki temu wiarygodna i wciągająca opowieść, którą po równo docenili krytycy, widzowie i funkcjonariusze policji. Był to debiut rozbudzający nadzieję i pozwalający wierzyć, że nazwisko Vega może stać się w przyszłości gwarantem jakościowego kina sensacyjnego.