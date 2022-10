Huellebecq wraca z nową książką. Wciąż w dobrej formie – gra na nerwach i straszy

Jest najbardziej kontrowersyjnym pisarzem francuskim – jednych drażni, innych zachwyca. Ale to w gruncie rzeczy inteligentny facet, który, tak jak kiedyś nasz Jerzy Urban, jeśli wygłasza głupie i prowokacyjne poglądy, to po to, by drażnić czytelników, bo w tym drażnieniu się spełnia. Michel Houellebecq napisał powieść o tym, że jesteśmy świadkami unicestwiania świata i społeczeństwa. I jak to przeżywamy.

Michel Houellebecq stał się sławny w 1998 r. po wydaniu drugiej powieści „Cząstki elementarne”. Wyglądał wtedy jak menel. Bezkształtne łachy, widoczne braki w uzębieniu, zgarbiona sylwetka, zmierzwione włosy, nieodłączny papieros. Czy to była przemyślana strategia autora kilku tomików poezji, bo przecież taki wizerunek musiał zwracać uwagę wśród na ogół nieźle wystylizowanych Francuzów? Czy może wyraz protestu przeciw tej dekadenckiej elegancji i manifestacja tego, że nie ma powodu starać się o wygląd, kiedy nasza cywilizacja i w ogóle świat szybkim krokiem zmierza w stronę upadku? Powieść jednak była na tyle dobra, że stał się pisarzem jednakowo cenionym i nienawidzonym, za anarchizm, nihilizm i co tam mu jeszcze przypisywano. Wśród dam zajmujących się literaturą budził ciepłe uczucia i chęć zaopiekowania się, bo taki zdolny, przenikliwy i wrażliwy, a jednocześnie tak nieporadnie obsługujący codzienność. No, chyba że za pisanie o nim brały się feministki – wtedy piętnowany był za mizoginię, która jednak jakoś szczególnie wyraźna w jego twórczości nie była, a jeśli była, to wciśnięta między szereg prowokacyjnych głupstw, który wypisywał i wygadywał w wywiadach (np. o Trumpie czy NATO).