Rooney Mara i Joaquin Phoenix zagrają w nowym filmie polskiego zdobywcy Oscara

Ostatnie dni października dostarczają niezwykle pozytywnych informacji ze świata Hollywood. Najpierw dowiedzieliśmy się o angażu Marcina Dorocińskiego do filmów z serii „Mission: impossible”, a teraz zza oceanu dotarła do nas wiadomość, że Paweł Pawlikowski zatrudnił do swojego nowego filmu Rooney Marę i Joaquina Phoenixa.