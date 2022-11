11 Rezydencji Królewskich do zwiedzania w listopadzie za darmo

Dzięki akcji Darmowy Listopad organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od ponad dekady, rezydencje królewskie przez cały miesiąc udostępniają znaczącą część swojej oferty nieodpłatnie. Liczba instytucji uczestniczących w akcji powiększa się z roku na rok. W 11 edycji akcji wzięło udział 11 wyjątkowych rezydencji królewskich.

Darmowy Listopad w 11. Rezydencjach Królewskich

Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Poznaniu, Zamek Lubelski, Zamek w Malborku wraz z oddziałami w Sztumie i Kwidzynie, Zamek Królewski w Sandomierzu, Zamek Żupny w Wieliczce i Zamek Królewski w Warszawie to jedenaście rezydencji królewskich, które w tym roku w ramach akcji Darmowy Listopad przygotowały bezpłatną ofertę dla zwiedzających.

Wśród propozycji są nie tylko zaproszenia do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, ale także do udziału w spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach i lekcjach muzealnych.

Co warto zobaczyć?

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski przekazał, że w listopadzie zwiedzający mają wyjątkową okazję zwiedzić bezpłatnie mniej znaną część Zamku, tj. Pałac pod Blachą, w którym można zobaczyć odświeżone apartamenty księcia Józefa Poniatowskiego razem z kancelarią sztabową i wszystkimi zabytkami związanymi z epoką napoleońską.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie dr Katarzyna Mieczkowska, zapraszając do Lublina, wskazała na wyjątkowość kaplicy Trójcy Św., która ma ponad 600 lat i doskonale zachowane unikatowe freski bizantyjsko-ruskie. Podkreśliła również, że Zamek w Lublinie był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, m.in. wyboru Władysława Jagiełły na króla Polski oraz podpisania unii polsko-litewskiej.

Do odwiedzenia Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie zachęcał zastępca dyrektora Piotr Górajec, który poinformował, że zarówno historyczne wnętrza Pałacu, jak i ogrody będą w listopadzie codziennie (oprócz wtorku) dostępne bezpłatnie dla zwiedzających. Jednocześnie podkreślił, że na 19 i 20 listopada zaplanowane zostało otwarcie Domku Lanciego – nowego miejsca na mapie edukacyjnej Warszawy.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda zaprosił zwiedzających nie tylko do Zamku w Malborku, ale także do jego oddziałów w Kwidzynie i Sztumie. Przypomniał, że malborski zamek, zbudowany przez Krzyżaków, był przez 315 lat siedzibą władców Rzeczpospolitej.

Do Muzeum Zamkowego w Sandomierzu – jednej z najstarszych rezydencji królewskich na ziemiach Polski – zaprosił zwiedzających dyrektor dr Mikołaj Getka-Kenig. W tym roku Zamek w Sandomierzu ma szczególną ofertę – wystawę poświęconą czasom starożytnym, zatytułowaną „Chotyniec – Wrota do Antycznej Scytii”. To pierwsza wystawa prezentująca wielkie odkrycie polskiej archeologii dot. kultury scytyjskiej.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki przekazał, że w listopadzie zwiedzający będą mieli okazję, by w poznańskim Zamku zobaczyć bezpłatnie nie tylko wyjątkową wystawę stałą sztuk użytkowych, ale także część srebrnego Funduszu Obrony Narodowej.

Zastępca Dyrektora ds. naukowo-badawczych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka dr Barbara Konwerska zaprosiła zwiedzających do odwiedzenia Zamku Żupnego, wskazując, że na szczególną uwagę zasługują wystawy stałe – jedna, przedstawiająca kolekcję solniczek liczącą ponad tysiąc obiektów pt. „Solniczki – małe arcydzieła sztuki” i druga, ukazująca historię Wieliczki pt. „Pradzieje Wieliczki i okolic”.

Ofertę Muzeum Łazienki Królewskie przedstawiła Marianna Otmianowska – zastępca dyrektora, zapraszając zarówno do ogrodów, jak i do wszystkich muzealnych wnętrz, a zwłaszcza do tzw. Podchorążówki, historycznie związanej z wybuchem Powstania Listopadowego, gdzie prezentowane są dzieła wybitnych malarzy nabywane dla króla Stanisława Augusta, które jednak nigdy do niego nie trafiły. Wśród propozycji Łazienek Królewskich jest też strefa „Maluję” w Starej Kordegardzie – przestrzeń edukacyjno-relaksująca, z której można korzystać do końca roku.

Do zwiedzania Zamku Królewskiego na Wawelu zaprosiła Marta Graczyńska – pełnomocnik dyrektora ds. działalności edukacyjnej, która przedstawiła listopadowe propozycje obejmujące m.in. darmowe zwiedzanie w godz. 13.00-17.00 nowego Skarbca Koronnego, Prywatnych Apartamentów Królewskich i Zbrojowni.

„Polskie rezydencje królewskie to nie tylko Zamek Królewski na Wawelu i w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie czy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znajdowały się one również w Zamku Królewskim w Poznaniu, Zamku Lubelskim, a także w Zamku Królewskim w Sandomierzu, gdzie obecnie funkcjonuje wspaniałe muzeum, które od pewnego czasu jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Rezydencji Królewskich. W listopadzie można bezpłatnie zwiedzić rzeczy unikalne, a także zobaczyć jedyne w swoim rodzaju wystawy” – podsumował minister kultury i dziedzictwa narodowego.

