DC Films to okrutny bałagan. Czy Superman i Black Adam ocalą filmowe uniwersum?

Napompowany do granic wytrzymałości balonik promocji wokół filmu „Black Adam” boleśnie pękł na oczach widzów w dniu premiery. Po świetnym „Batmanie” Matta Reevesa można było mieć nadzieję, że DC Films zmierza we właściwym kierunku. Tymczasem widowisko z Dwaynem Johnsonem, o ile jest hitem kasowym, o tyle jest też po prostu bardzo kiepskim filmem. Czy komiksowe imperium znajdzie jeszcze receptę na tworzenie lepszych produkcji? Czy wracający do roli Supermana Henry Cavill to dobry znak?

Podobno David Zaslav ma plan. Tak przynajmniej twierdzi, ale patrząc na chaos, jaki zapanował w studiu DC Films, ciężko uwierzyć w słowa CEO Warner Bros. Discovery. Po fuzji dwóch medialnych gigantów część fanów komiksów DC miała nadzieję na nowe otwarcie dla filmowego uniwersum, które mogłoby konkurować z marvelowskim MCU. Zaslav w wywiadach zapewniał, że mimo szukania oszczędności w firmie, projekt DC Extended Universe (DCEU) będzie jego oczkiem w głowie i osobiście zadba o jego spektakularny rozwój. Jak mu idzie? „Black Adam” bez mocy Najnowsze widowisko ze stajni DC Films, miało być pokazem możliwości produkcyjnych studia, ale nawet niemal 200 milionów dolarów budżetu nie było w stanie przykryć wyjątkowo kiepskiego scenariusza. Wylewająca się z ekranu naiwność, patos i domorosła antyimperialna filozofia są najpierw bolesne, a w miarę upływu czasu robią się już tylko śmieszne. Rechotu nie zdołają zagłuszyć niekończące się eksplozje i wystrzały, które dawno nie były tak nudne. Cała ta wielomilionowa naparzanka jak krew w piach. Są też aktorzy, ale że niełatwo pomieścić się w kadrze z przerośniętym Johnsonem, to ich role są kompletnie zmarginalizowane. Najbardziej szkoda, zdecydowanie najlepszego w całej obsadzie, Pierce’a Brosnana. Potencjał jego postaci – Dra Fate’a – zostaje kompletnie niewykorzystany, a jego jedynym zadaniem jest zakomunikowanie widzom: zobaczcie mamy swojego Dra Strange’a!