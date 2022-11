Powolna sobota w Pałacu Potockich. W programie joga, kawa i... tworzenie lampy

Każde spotkanie z cyklu Powolna Sobota koncentruje się wokół dobrego życia, uważności, lokalnego potencjału twórczego, filozofii odpoczywania w duchu współczesnej powolności.

Powolna Sobota: program

9:00 Powolna pobudka z Moniką Michno (Szkoła Jogi Yoga-ta by Agata Rozkocha):

Czym jest „Ogień jogi"?

Żarliwość naszej praktyki jogi pozwala przepalić słabości w ciele i zmienić perspektywę.

Tapas, czyli „żarliwa praktyka", to nie tylko próba przyjrzenia się temu, do czego się przywiązujemy i na co reagujemy awersją. To także rodzaj medytacji w ruchu - spotkania ciała i umysłu. Czasami z poczuciem poruszenia, a czasami odpuszczenia. Na naszym sobotnim spotkaniu, spróbujemy wzniecić ogień praktyką jogi według metody B.K.S. Iyengara. Będzie gorąco.

11:00 Poranna kawa z Darią Latałą (JeDynie), Martą Tarką (Przetwórnia) i Adamem Kalinowskim (Zakwasownia)

Przetwory! o tym czy i jak zamykać lato, wspomnienia i dobre emocje w słoikach, opowiedzą pasjonaci wekowania, zdrowia i smaku.

14:00 Powolne popołudnie z Jakubem Pietrynką (JMP Artisan Perfumes)

Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym są nuty bazy, serca i głowy? Jak działa nasz nos? Dlaczego lubimy te zapachy, które lubimy? Jak wygląda warsztat twórcy zapachów? Czyli rozmowa o tym jak zapachy wodzą nas za nos.

17:00 Pwolna rozmowa z Agnieszką Sendor (Pstrąg Ojcowski), Jackiem Szklarkiem (Winniczek) i Mateuszem Suligą (Hotel H15 Luxury Palace)

11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości i... rogala świętomarcińskiego, to również święto gęsiny. O polskiej tradycji hodowania i przyrządzania gęsi porozmawiamy z jednym z inicjatorów akcji - Jackiem Szklarkiem, znawczynią małopolskich kulinariów Agnieszką Sendor i - przygotowującym gęsinę na św. Marcina - Mateuszem Suligą, szefem kuchni z H15 Luxury Palace.

19:00 Porelaks z Barbarą Wierzbanowską (Pracownia Zabłocie)

Warsztaty: Zrób sobie lampę!

Kreatywne warsztaty ze szkołą Wyobraź sobie! Będziemy bez ograniczeń wyginać, ciąć, sklejać, miąć papier i inne tworzywa. Następnie zmontujemy to wszystko tak, aby powstał w pełni użytkowy przedmiot - lampa lub lampion własnego projektu. Poczuj twórczą gorączkę!

Kuratorką Powolnej Soboty jest Aga Kozak, nauczycielka dobrego życia, mentorka, dziennikarka, trenerka rozwoju osobistego. Na Powolną Pobudkę zapewniamy matę i sprzęt do ćwiczeń. Polecamy wygodny strój, w którym możesz uczestniczyć w każdym paśmie programu. Lista miejsc na poszczególne pasma programu jest ograniczona.

Bezpłatne wejściówki będą do pobrania – osobno na każde pasmo – od 7 listopada, godz.12.00 na kbf: bilety. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc [zwłaszcza na Powolną pobudkę i porelaks] jedna osoba może pobrać tylko jedną wejściówkę. Organizatorem PoWolnej Soboty jest Kraków5020, a partnerem jest KBF.

Kraków5020 jest miejską spółką powołaną przez Radę Miasta Krakowa, która zajmuje się budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miasta oraz jego promocją we współpracy z licznymi partnerami. Głównym zadaniem jest wzmacnianie marki Krakowa jako nowoczesnej europejskiej metropolii, atrakcyjnej, otwartej i tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego.Nazwa Kraków5020 nawiązuje do usytuowania miasta, które znajduje się w punkcie przecięcia równoleżnika 50ºN z południkiem 20ºE.

