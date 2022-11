„Jak się to skończy, to…”. Ukraiński kandydat do Oscara rozdziera serce

„Tam codzienna rzeczywistość to wciąż nocne bombardowania i ostrzeliwania zakazaną bronią, snajperzy, zburzone przyfrontowe miasta, nienawiść. To rozpacz beznadzieja i rezygnacja” – napisał Tomáš Forró w przedmowie do polskiego wydania reportażu „Apartament w hotelu Wojna”.

Te słowa mogłyby być opisem obecnej sytuacji w Ukrainie, ale dotyczą krwawej wojny w Donbasie, która, ignorowana przez wielkich tego świata, trwała nieprzerwanie od 2014 roku.

Do tego, pozbawionego nadziei i perspektyw, absurdalnego teatru wojny, zaprosiła widzów Maryna Er Gorbach w filmie „Klondike”. Obraz wyprodukowany dzięki ukraińskim i tureckim środkom pokazuje skomplikowaną sytuację polityczną i społeczną Donbasu u zarzewia wojny. To opowieść o kurczowym trzymaniu się resztek normalności i skazanych na niepowodzenie marzeniach o lepszym świecie snutych w momencie, w którym niebo dosłownie spada ludziom na głowy.