Jak domówka zmieniła się w festiwal? Ars Latrans Orchestra: Cały czas się sobą zaskakujemy

Energia, jaką potrafią wygenerować na scenie wystarczyłaby do oświetlenia całego miasta. Ich koncerty dostarczają nie tylko bardzo dobrej muzyki, lecz także potężnej dawki tańca i wielu niekontrolowanych uśmiechów. Ars Latrans Orchestra to konstelacja niezwykle uzdolnionych muzyków, których poza pasją do wspólnego grania, łączy również przyjaźń.