Wernisaż obrazów Jezusa Miłosiernego. Nowe podejście do sztuki sakralnej

Wystawę będzie można zobaczyć bezpłatnie, do 6 stycznia 2023 r. w Krużgankach Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie.

– Bardzo dziękuję dziesięciu wyjątkowym artystom, którzy podjęli się tego wymagającego zadania, bądź jak powiedział Jarosław Modzelewski – najtrudniejszego zadania w jego malarskim życiu – powiedział podczas uroczystego otwarcia wystawy Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, pomysłodawca przedsięwzięcia i kurator wystawy.

„Namalować katolicyzm od nowa”. Wystawa u Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie

„Siostra Faustyna Kowalska płakała, patrząc na obraz Eugeniusza Kazimirowskiego, jednak nie z powodu niedostatków jego kunsztu. Płakała nad wszystkimi, którzy próbują zajrzeć za zasłonę. Płakała nad Leonardem, Rafaelem, Piero della Francesca. Dziś niestety zachodnia sztuka sakralna umiera. Malarze, których obrazy Państwo zobaczycie, zgodzili się podjąć ryzyko jej odnowienia. Podejmują próbę zbliżenia się do tego, czego nie widać. Jest to ryzyko, którego podjęli się artyści i chcę im z całego serca podziękować” – kontynuował Dariusz Karłowicz.

„To wydarzenie jest w naszych marzeniach pierwszym krokiem ku znacznie większemu przedsięwzięciu, które rozplanowaliśmy na 21 lat. Pierwszy rok za nami. Następne 20 lat chcielibyśmy poświęcić kolejnym wielkim tematom malarstwa katolickiego, malując dwadzieścia tajemnic różańca świętego” – dodał Dariusz Karłowicz.

„Ideą tego projektu było, że jest to tak zwany obstalunek, czyli zamówienie. Malarz musi pewnych zasad się trzymać, być w obrębie kanonu. Ten obraz ma funkcje, to nie jest czysta projekcja pomysłu artysty. Musi spełniać funkcje służebne, więc tu była pewna granica” – mówił prof. Jarosław Modzelewski, malarz, rysownik, pedagog, współtwórca słynnej „Gruppy”, autor jednego z wizerunków Jezusa Miłosiernego.

„Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego było dla mnie mocnym doświadczeniem. Bardzo długo się zastanawiałam, jak ma wyglądać mój Jezus Miłosierny? Nie innego malarza, tylko mój. Miałam mnóstwo wizji w głowie. Jak potraktować samą postać? W jaki sposób potraktować promienie, kwestię twarzy? Przyznam, że pracowałam nad tym obrazem bardzo długo, bo około trzech miesięcy. Te poszukiwania formalne, czyli jak to ma być namalowane, są szalenie istotne, ponieważ to są podstawowe pytania o tożsamość malarza. Za tą formalną stroną obrazu stoi bardzo wiele, cały ogromny świat, całe jestestwo. «Formalność» to jest tylko powierzchnia” – powiedziała Beata Stankiewicz, jedna z artystek, której obraz możemy obejrzeć na wystawie.

Na wystawie w Krakowie można zobaczyć obrazy Jezusa Miłosiernego autorstwa Jarosława Modzelewskiego, Ignacego Czwartosa, Wincentego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego, Wojciecha Głogowskiego, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka, Bogny Podbielskiej, Beaty Stankiewicz i Artura Wąsowskiego.

„Namalować katolicyzm od nowa” – próba odrodzenia mecenatu kultury

Ekspozycja powstała w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa”, zainicjowanego przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), Fundację Świętego Mikołaja oraz Teologię Polityczną. Celem przedsięwzięcia jest ożywienie sztuki sakralnej, przez powrót do kościoła obrazów wysokiej klasy artystycznej, wyrażonych współczesnym językiem malarskim oraz ożywienie mecenatu kościelnego sztuki wysokiej. Namalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego jest pierwszym etapem działań zaplanowanych na przyszłość.

Prezentowane obrazy nie są kopią istniejących wizerunków. Powstały według wskazówek zapisanych w „Dzienniczku” przez św. Siostrę Faustynę Kowalską. Artyści pracowali tak, jakby właśnie do nich zwróciła się s. Faustyna z zamówieniem. Malarze przed przystąpieniem do pracy odbyli staranne przygotowanie. Wysłuchali cyklu wykładów, w trakcie których teologowie, historycy sztuki, badacze „Dzienniczka” św. Faustyny z różnych ujęć naświetlali problematykę Bożego Miłosierdzia – od strony teologicznej, dokumentów Kościoła na temat sztuki oraz wszystkich zapisów odnoszących się do wizerunku Chrystusa, zamieszczonych przez s. Faustynę w „Dzienniczku”.

Dzięki współpracy z Diecezją Warszawsko-Praską prezentowane obrazy służyć będą celom sakralnym. Już teraz większość z nich ma zarezerwowane miejsce w kościołach diecezji Warszawsko-Praskiej. Zakup obrazów zadeklarowali ks. bp Jacek Grzybowski oraz proboszczowie: ks. prał. Krzysztof Cyliński, ks. Dariusz Marczak, ks. prał. Witold Gajda, ks. prał. Andrzej Kuflikowski, ks. prał. Ryszard Ladziński, ks. prał. Emil Owczarek, ks. Marek Twarowski, ks. prał. Krzysztof Ukleja i ks. prał. Sławomir Żarski.

„Chrześcijaństwo i sztuka spotykają się w wielu zasadniczych sprawach. Łączy je cześć dla prawdy, dobra, piękna i wolności, łączy zachwyt nad każdą formą Bożej epifanii, zbliża do siebie przeczucie ładu kryjącego się w tym i poza tym, co widzialne” – powiedział bp prof. Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej. „Jestem pełen nadziei, że tak wspaniale rozpoczęte spotkanie sztuki i religii, Kościoła i artystów stanowi zapowiedź kolejnych niezwykłych wydarzeń duchowych i artystycznych. Mówię to świadom naszej odpowiedzialności za to dzieło. Mecenat dzieł sztuki – dzieł, które są piękne, mądre i głębokie, bo swoją artystyczną wizją ukazują wielkie dzieła Boże – to niewątpliwy obowiązek Kościoła” – dodał.

Szczególne podziękowania skierowano również wobec mecenasów projektu, bez których jego realizacja nie byłaby możliwa. Są to: Danuta i Krzysztof Domareccy, Jolanta Domańska-Gruszka i Mirosław Gruszka, Wojciech Piasecki, Dorota i Tomasz Zdziebkowscy.

Wystawę współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego będzie można bezpłatnie obejrzeć w Krakowie do 6 stycznia 2023 roku w krużgankach Klasztoru Ojców Dominikanów, przy ul. Stolarskiej 12.

