Znany muralista znów ozdobił stołeczną ścianę. „Można oglądać godzinami”

Walijski artysta Phlegm stworzył najbardziej skomplikowany mural, jaki możemy obserwować na polskich ulicach. „Civilisation” zachwyca rozmachem i szczegółami, na ścianę przy Stalowej 47 można patrzeć godzinami.

– Za każdym razem widzę tutaj nowy element – mówi jeden z mieszkańców. – Przed ścianą można stać godzinami – dodaje inny przechodzień. Ludzie przystają, dyskutują na temat interpretacji.

„Civilisation” przy stalowej 47. Nowy mural wielkiego mistrza

Prace nad projektem w studio trwały trzy miesiące, praca przy ścianie – ponad 120 godzin. Artysta przyjechał do Warszawy z innym projektem. Najpierw stał długo patrząc się na wysoką ścianę na warszawskiej Pradze Północ. Finalnie zdecydował, że przeniesie na nią projekt, nad którym wciąż pracował – niezwykle skomplikowaną pracę zatytułowaną "Civilisation".

Było to wyzwanie – Phlegm pracował od godzin porannych do późnowieczornych. Były chwile zwątpienia, ale i triumfu, kiedy wielkie malowidło nabierało właściwych kształtów. Dzieło przedstawia dwie charakterystyczne dla komiksowego stylu artysty postaci, wokół których rozwija się wiele wątków i historii. Phlegm pracę przy Stalowej 47 uznał za najbardziej skomplikowaną w jego dotychczasowej twórczości. Sam artysta nie udziela wywiadów, ponieważ woli, aby to dzieła przemawiały za niego.

"Civilistation" to drugi mural Phlegma w Warszawie. Pierwsza powstała w 2013 roku przy ulicy Mińskiej. „Zamek” – taką nazwę nadali tamtej pracy mieszkańcy – był jednym z najbardziej lubianych i cenionych dzieł w przestrzeni publicznej Warszawy.

Świetnie wkomponowany w ścianę starej kamienicy, do tego stopnia zaangażował okolicznych mieszkańców, że zawiązał się oddolnie społeczny komitet obrony muralu, gdy podjęto decyzję o wyburzeniu budynku. Praca ostatecznie zniknęła wraz z budynkiem w 2016 roku. Nowy mural przy Stalowej 47 także żywo angażuje mieszkańców.

Praca powstała w ramach Street Art Doping 2022, została wyprodukowana przez Fundację Do Dzieła! Wydarzenie jest współfinansowane przez M. St. Warszawa.

