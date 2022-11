O niej będzie głośno. Daria ze Śląska: Dziwactwo siedzi we mnie od zawsze

Z lakonicznych informacji, jakie można znaleźć na jej temat w internecie, wynika, że to nie muzyka była jej pierwszym pomysłem na życie. Daria Ryczek przez wiele lat trenowała siatkówkę, a kiedy stwierdziła, że nie jest to dla niej właściwa ścieżka, postanowiła zająć się studiami historycznymi. Na szczęście wciąż odzywała się w niej pasja do śpiewania, w czym niemałą rolę odegrała Alicia Keys.

Wiosną 2023 roku ma ukazać się debiutancka płyta Darii ze Śląska, która już teraz budzi ogromne zainteresowanie. W podcaście "Wprost o Kulturze" wokalistka i autorka tekstów zapewniła, że jest gotowa na kolejny etap swojej kariery.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.