Open’er Festival ogłasza kolejnego headlinera. To znana amerykańska piosenkarka

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, minionego lata, na gdyńskie lotnisko powrócił jeden z największych festiwali w Polsce – Open’er Festival. Wśród artystów występujących na tegorocznej edycji usłyszeć można było między innymi Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Maneskina, czy Taco Hemingwaya. Niestety ze względu na złą pogodę i ewakuację festiwalu uczestnikom nie dane było zobaczyć koncertu Dua Lipy. Choć artystka nie została jeszcze zapowiedziana, to fani po cichu liczą na jej powrót w przyszłym roku.

Lizzo środową headlinerką!

Zapowiedziana za to została inna uwielbiana przez miliony piosenkarka Lizzo. Usłyszeć ją będziemy mogli już 28 czerwca 2023 r. Wystąpi w środę, czyli pierwszego dnia festiwalu. Jest to druga gwiazda ogłoszona na przyszłoroczną edycję wydarzenia. Nie tak dawno organizator zdradził, że na scenie wystąpi również zespół Arctic Monkeys.

facebook

Lizzo, a właściwie Melissa Viviane Jefferson, to amerykańska piosenkarka, tekściarska oraz raperka. Urodziła się 27 kwietnia 1988 roku w Detroit. Karierę zaczęła w 2011 roku, a dwa lata później wydała debiutancki krążek Lizzobangers. Artystka ośmiokrotnie nominowana była do nagrody Grammy, i trzykrotnie odbierała tę statuetkę. Do jej najpopularniejszych utworów należą m.in. Truth Hurts oraz Juice.

Kiedy Open'er? Ile kosztują bilety?

Przyszłoroczna edycja Open'er Festival odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2023 w Gdyni na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Pierwsza pula biletów jest już w sprzedaży i dostępna będzie do 28 listopada. Czterodniowy karnet kosztuje 739 zł, zaś bilety jednodniowe 349 zł. Koszt wstępu na cały festiwal oraz pole namiotowe, to obecnie wydatek rzędu 979 zł.

Czytaj też:

Takeoff zginął w strzelaninie. Amerykański raper miał 28 latCzytaj też:

Open'er 2022. Twenty One Pilots zaskoczyli i zagrali słynny polski utwór