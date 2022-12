Netlfix w świątecznym nastroju. Nowa polska komedia romantyczna

Jak co roku, w okresie bożonarodzeniowym, towarzyszyć nam będą przeróżne sezonowe klasyki zarówno muzyczne, jak i filmowe. W radio wybrzmiewają już takie utwory, jak „Last Christmas” zespołu Wham! czy „All I want for Christmas is You” w wykonaniu Mariah Carey.

W telewizji nie obejdzie się bez kultowej serii komedii o sprytnym Kevinie i pełnego namiętności „Holiday”. Oprócz filmów, które stały się tradycją, zaskoczą nas jednak również nowości. Netflix zaplanował na mikołajki premierę nowej polskiej komedii romantycznej „Jeszcze przed Świętami”.

Netflix szykuje się na święta. Kogo zobaczymy na ekranie?

Celem przełamania stereotypów, w filmie „Jeszcze przed Świętami”, w reżyserii debiutanckiego duetu Aleksandry Kułakowskiej i Macieja Prykowskiego, nie zobaczymy znajomych nam z bożonarodzeniowych komedii twarzy. Obsadzeni w głównych rolach Monika Frajczyk i Piotr Pacek zabiorą widzów w pełną świątecznych emocji podróż, której misją będzie odzyskanie pomylonych paczek z prezentami, podmienionych uprzednio przez złośliwego pracownika filmy kurierskiej.

Premiera nowego świątecznego filmu Netflixa będzie miała miejsce w mikołajki. Wśród aktorów, których ujrzymy na ekranie znajdują się również Maria Maj, Dorota Kolak, Małgorzata Hajewska–Krzysztofik, Barbara Jonak, Łukasz Simlat, Mirosław Baka, Marek Kalita oraz Zdzisław Wardejn.

Nowa, komedia romantyczna Netflixa, oprócz podtrzymania ducha świąt, dostarczy również dużej dawki filmowego napięcia. Czy scenariuszowej kurierce Marysi uda się wygrać z czasem i dostarczyć właściwe paczki do adresatów jeszcze przed Świętami? Odpowiedź już 6 grudnia na platformie Netflix.

Czytaj też:

Disney+ zaskakuje nowościami na grudzień. Te seriale i filmy obejrzymyCzytaj też:

Te książki będą hitem pod choinkę. Oto 7 najlepszych propozycji na święta