Festiwal Niewinni Czarodzieje ponownie w Warszawie. Co w programie?

Kryzys to słowo groźne. Zapowiada strach i niepewność. Gniew i niedostatek. Dla pokolenia wolnej Polski, wychowanego po 1989 roku, wyrażenie to długo było abstrakcyjne. Aż do momentu, gdy na kryzys klimatyczny nałożyła się pandemia, a potem wojna. Nagle powróciły zagrożenia znane dotąd jedynie z historii, a wraz z nimi nasiliła się obawa o przyszłość, pojawił się lęk przed jutrem. Na szczęście historia uczy nas, że możemy dać radę.

„Niewinni Czarodzieje”. XXVII edycja festiwalu

Organizatorzy XVII edycji Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” proponują podróż do Warszawy z przełomu lat 70. i 80., kiedy z kryzysem walczono nie tylko za pomocą polityki, lecz także humoru i zaradności. O niepokojach związanych z kryzysem, w wielu jego wymiarach, porozmawiają na poważnie, ale nie zapomną jednak, by pośmiać się z kłopotów. Wśród propozycji festiwalowych znalazły się zarówno dyskusje, pokazy filmów, koncerty, spektakl, rewia komediowa oraz warsztaty.

Dziś, gdy nadciąga kolejna zima, niczym mieszkańcy domu przy ulicy Alternatywy 4 nie załamujemy rąk, nawet jeśli nasi Winniccy opuszczą osiedle w geście solidarności z dwudziestym stopniem zasilania. W każdym z nas drzemie przecież hybryda sprytu dźwigowego Kotka i geniuszu wynalazcy Manca. Byleby te siły połączyć i lokomotywę podłączyć!

Bilety na bilety.1944.pl oraz eventim.pl. Wstęp na wybrane wydarzenia po rejestracji.

Program:

25 XI piątek, godz. 19.00–21.00 „Deficyt Nadziei”

O tym, jak radzić sobie z deficytem nadziei, porozmawiają: Krystyna Paszko – założycielka specjalnej platformy dla ofiar przemocy domowej, Jan Świerszcz – psycholog, psychoterapeuta działający w Kampanii Przeciw Homofobii, pomagający osobom z grup mniejszościowych, Joanna Sokolińska – socjolożka, reporterka i felietonistka „Wysokich Obcasów” oraz Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin – dziennikarka społeczna i reporterka „Kultury Liberalnej”, współautorka (wraz z Joanną Sokolińską) książki Mów o mnie ono. Dlaczego współczesne dzieci szukają swojej płci. Spotkanie poprowadzi Justyna Suchecka – dziennikarka, autorka m.in. publikacji Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze.

Miejsce: Złota Milonga, ul. Długa 44/50, wstęp wolny po rejestracji.

26 XI sobota, godz. 21.00 „Dla alternatywy damy dancing”

Tego wieczoru w przebraniu będzie można zanurzyć się w świat inspirowany odcinkiem Dwudziesty stopień zasilania serialu Alternatywy 4. Na niewinnoczarodziejskim parkiecie spotkają się wszyscy, których znamy i kochamy. Stanisław Anioł, lekarz Kołek i dźwigowy Kotek, docent Furman, Balcerek, żona dyrektora, robot kolejkowy Ewa 1, Miećka, Zofia Balcerkowa i Jan Winnicki. Pod batutą Jakuba Lubowicza kryzysowe przeboje z lat 70. i 80. zagra na miarę swoich możliwości Orkiestra Klubu Lokatorów, a goście specjalni – Paulina i Natalia Przybysz – wystąpią w repertuarze z lat 80.

Miejsce: Palladium, ul. Złota 9, Bilety w cenie 25 zł.

29 XI wtorek, godz. 19.00–21.00 „Relaks w kryzysie”

Zapraszamy do ucieczki tam, dokąd uciekano w kryzysie lat 80. Podczas spotkania zastanowimy się, jak wtedy dzieci spędzały czas wolny, w jakich światach kryła się młodzież i gdzie oddechu szukali rodzice. Obejrzymy kilkadziesiąt oryginalnych przedmiotów z lat 70. i 80., w tym gry takie jak piłkarzyki, gra w okręty, kapsle, Leśne Skoczki, Mały hokej, Minikoszykówka, Eurobusiness czy Mastermind, które będą dostępne dla uczestników spotkania. Nie zabraknie też muzyki ze szpulowca i pokazu bajek z diaskopu Jacek. Chętni poczują się jak nastolatkowie z lat 80. – zagrają na konsoli Atari 2600 oraz Commodore C64 w tak kultowe gry, jak River Raid, Rick Dangerous, Pole Position i Pac-Man.

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe (tzw. Dom Partii), sala B, ul. Nowy Świat 6/12, wstęp wolny po rejestracji.

30 XI, środa, godz. 18.30 „Jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury”

Porozmawiajmy o tym, jak konsumować, ogrzewać i podróżować, by wspierać naszą planetę. Jeśli kryzys finansowy może mieć jakiekolwiek plusy, to chyba tylko ten, że przyczyni się do wzmocnienia i ugruntowania postaw proekologicznych. Wyłączymy zbędne światło, ugotujemy obiad w domu, zamiast jeść na mieście, a na imieniny kupimy mamie doniczkową begonię lub figowca, które oczyszczą powietrze z toksyn.

Miejsce: Współdzielnik, Wola Park, wstęp wolny po rejestracji.

3–4 XII sobota, niedziela, godz. 16.00 i 19.00 Spektakl „Komedianci. Rzecz o bojkocie”

Twórcy za pomocą formuły teatrzyku domowego, kameralnego montażu słowno-muzycznego prezentowanego w prywatnym mieszkaniu, chcą zaprosić widzów do wspólnego obśmiania piętrzących się absurdów i horrorów. A także – poprzez zabawę – do poszukiwania wentyli, wyjść ewakuacyjnych i bezpiecznych miejsc w pogrążonej w kryzysie rzeczywistości wojennostanowej. Reżyseruje Jędrzej Piaskowski. Występują: Małgorzata Biela, Mateusz Bernacik, Dagna Dywicka i Daniel Namiotko.

Miejsce: mieszkanie prywatne, ul. Piękna 11b/8. Bilety w cenie 25 zł.

Czytaj też:

Romantyczni i nienasyceni. Dyskretny urok kanibalizmu w filmie „Do ostatniej kości”