Metallica powraca w wielkim stylu. Koncerty w Warszawie i nowy utwór po sześciu latach

Po sześciu latach przerwy do sieci trafił właśnie nowy utwór zespołu Metallica. Singiel „Lux Æterna” to zapowiedź nowego albumu grupy „72 Seasons”, którego premierę zapowiedziano na 14 kwietnia 2023 roku. – Pierwsze 18 lat życia formuje nasze prawdziwe lub fałszywe „ja”. Koncept tego, „kim jesteśmy” zdaniem naszych rodziców. Możliwe zaszufladkowanie naszej osobowości. Myślę, że najbardziej interesujące jest nieustanne badanie tych głębokich przekonań i tego, jak wpływają one na naszą późniejszą percepcję świata – mówił James Hetfield pytany o tytuł albumu.

Metallica wystąpi w Warszawie. Co z biletami?

Nowy utwór to niejedyna niespodzianka od muzyków. W ramach promocji nowego krążka grupa ruszy w trasę koncertową M72 World Tour 2023 – 2024. Metallica dwukrotnie wystąpi w Warszawie na PGE Narodowym. 5 lipca jako support wystąpi Architects oraz Mammoth WVH. Drugi występ – 7 lipca – uświetnią Ice Nine Kills wraz z Five Finger Death Punch.

Ostatni raz polscy fani mieli okazję zobaczyć muzyków w 2019 roku. Artyści podbili wówczas serc zgromadzonej publiczności za sprawą własnej wersji „Snu o Warszawie” Czesława Niemena. Fani, którzy przyszli na koncert mieli też okazję zakupić specjalne limitowane koszulki z błękitnym Pałacem Kultury i Nauki oraz z napisem „Warszawa”.

Sprzedaż dwudniowych biletów na dwa warszawskie koncerty rusza 2 grudnia o godzinie 9. Bilety jednodniowe będzie można kupować od 20 stycznia 2023r. Część pieniędzy z każdego biletu zostanie przekazana na rzecz fundacji zespołu All Within My Hands.

Po raz kolejny prawdziwi fani będą mogli skorzystać z miejsc w tak zwanym "Gnieździe Węży". "Snake Pit" to specjalne miejsca tuż przy samych artystach. Teraz wyjątkowo zostaną one przeniesione na sam środek sceny. Dodatkowo niespodzianka, po raz pierwszy zniżka dla fanów poniżej 16 roku życia.

Czytaj też:

Koniec Zabawy. Zalewski żegna się ze sceną i fanamiCzytaj też:

Imagine Dragons wracają do Polski. Znamy datę i miejsce koncertu