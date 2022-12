Natalia Lesz dla „Wprost”: Napisałam do Dorocińskiego, trzeba o tym mówić głośno

Próbowałam coś wydawać, byłam w jakimś serialu, chciałam, by castingowcy, obsadowcy traktowali mnie poważnie, a oni mówili: „Nie możemy cię obsadzić, bo jesteś celebrytką”. To było bolesne – we „Wprost Przeciwnie” powiedziała Natalia Lesz. Aktorka i wokalistka wyjawiła też, dlaczego ostatnie „wyznanie” Dorocińskiego w jej opinii jest tak istotne i jak to się stało, że zaśpiewała teksty Rusinka.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Posłuchaj fragmentu odcinka: Paulina Socha-Jakubowska: Gdzie byłaś, kiedy cię nie było? Natalia Lesz: Mieszkam w Warszawie od trzech lat. Wróciłam po tzw. epizodzie śląskim. Cztery lata tam mieszkałam, tam urodziła się moja córka.