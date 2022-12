Długo wyczekiwana publikacja. „Street Art Polska” już w księgarniach

„To nie jest opracowanie teoretyczne ani nie rości sobie pretensji do stawiania diagnoz. To raczej niepowtarzalne spotkanie z artystami i artystkami, którzy zgodzili się podzielić z autorem swoimi osobistymi przemyśleniami, odczuciami i marzeniami. To zatem zaproszenie na jedyne w swoim rodzaju osobiste spotkanie z Cekasem, Chazmem 718, Czarnobylem, Egonem Fietke, Etnograffem, Graffunkiem, Jay Popem, Krik Kongiem, Lumpem, M-city, NeSpoon, Oteckim, Natalią Rak, Sainerem, SC Szymanem, Seikonem, Sepem, Someartem, Moną Tusz, Zbiokiem, a także nieodżałowanym, zmarłym w 2019 roku, Tonem” – przeczytamy w opisie książki.

Nurtujące pytania o street art

Książka Kwiatkowskiego stawia bardzo ważne pytanie o to, czy street art w ogóle istnieje. Autor podkreśla jednak, że odpowiedź na to pytanie jest kwestią subiektywnego postrzegania tego rodzaju przejawów działalności artystycznej.

– Nie zdradzajmy odpowiedzi na to pytanie, bo mimo że udzielam jej w książce, to uważam, że każdy może poszukać swojej. Na wszelki wypadek pytałem o street art wszystkich moich rozmówców. Zauważyłem, że niektórzy nie bardzo się do niego chcieli przyznawać, zasłaniając się nieostrymi definicjami tego zjawiska. Na pewno zgadzali się co do jednego: nie warto nikogo szufladkować, tylko po prostu cieszyć oko twórczością – opowiadał autor publikacji w rozmowie z serwisem muno.pl.

Docenić street art

Street art to popularna na całym świecie dziedzina sztuki, obejmująca dzieła tworzone w ramach przestrzeni publicznej, najczęściej na murach. Ta artystyczna forma, nie jest określona żadnymi ścisłymi zasadami i wytycznymi, przez co zezwala twórcom na całkowitą dowolność i swobodę. Poprzez stereotypowe myślenie o sztuce ulicznej, uzdolnieni artyści często sprowadzani są do poziomu zwykłych wandali, tymczasem street art jest niezwykle istotną gałęzią sztuki.

Długo wyczekiwana premiera książki Pawła Kwiatkowskiego miała miejsce 19 listopada. Wydawnictwo zbiera same pozytywne opinie od fanatyków sztuki ulicznej. – Długo na nią czekaliśmy. Teraz wiemy, że było warto – czytamy w opisie publikacji. Dostępna jest stacjonarnie, w księgarniach oraz w księgarniach internetowych.

