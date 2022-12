Lena Osińska i Steez łączą siły. Singiel ''Wolno'' zapowiedzią wspólnej płyty

LXS to projekt muzyczny, o którym nikt by nie pomyślał, a każdy go potrzebował. Lena Osińska i Steez wydali pierwszy singiel, promujący ich wspólną debiutancką płytę.

Tajemniczy projekt muzyczny LXS to połączenie dwóch wybitnych, lecz zupełnie różnych artystów. Lena Osińska jest młodą wokalistką i kompozytorką, która w 2014 roku podbiła scenę polskiego talent show „The Voice Of Poland”. Od tamtego czasu tworzy muzykę alternatywną, głównie z zespołem Sonar. Steez, czyli Piotr Szulc to jeden z najpopularniejszych producentów muzycznych i DJ-ów w naszym kraju. Największą popularność przyniosła mu kolaboracja z raperem Oskarem Tuszyńskim w grupie pod nazwą PRO8L3M. Zespół cieszy się wielką rozpoznawalnością wśród młodzieży i gra koncerty na największych scenach festiwali. „Wolno” jest pierwszym singlem zapowiadającym debiutancką płytę duetu LXS. Utwór dopełnia paradokumentalny teledysk, w którym wyruszamy z artystami w nieziemską podróż i stajemy na granicy rzeczywistości i doświadczenia zmysłowego. Jego symboliczna okładka przedstawia tajemniczy ołtarz. Premiera utworu jest zaproszeniem do odkrywania dotąd nieznanego nam świata audiowizualnego, którego owocem będzie pierwszy wspólny debiutancki album „ANIMA” Leny Osińskiej i Steeza. Premiera płyty „ANIMA” już w styczniu Początek nowego roku pozytywnie zaskoczy nas wieloma muzycznymi nowościami. Wśród nich znajdzie się album „ANIMA”, który będzie pierwszym krążkiem Leny Osińskiej i Piotra Szulca. Jego premiera odbędzie się 13-ego stycznia 2023 roku. Do czasu noworocznej premiery, artyści stopniowo będą odsłaniać nowe elementy uniwersum projektu muzycznego LXS, zabierając nas w stworzony przez nich świat psychodeli. Jeżeli nie możecie się już doczekać tego wspólnego audiowizualnego szaleństwa, preorder płyty jest już dostępny online. Czytaj też:

