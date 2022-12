Artur Rojek w ogniu krytyki. Ciemne chmury zawisły nad jego festiwalem

Great September to festiwal, którego pomysłodawcą jest Artur Rojek. Jego ideą ma być pomoc młodym talentom w zaistnieniu na polskim rynku muzycznym i trafieniu do szerokiej publiczności. To impreza nastawiona na prezentowanie mało znanych artystów, którzy mogą za jej pośrednictwem zdobyć cenne kontakty i przyciągnąć uwagę nowych słuchaczy.

Pierwsza edycja wydarzenia według planów miała odbyć się we wrześniu, ale ostatecznie została przełożona na 20-22 października. Teraz dowiadujemy się, jakie były powody tej decyzji.

Zarzuty wobec Artura Rojka

Doświadczony organizator wydarzeń muzycznych Łukasz Minta we wpisie na Facebooku odniósł się do współpracy z Arturem Rojkiem i jego żoną Anną Rojek podczas organizacji festiwalu Great September. Jak podkreślił, na początku nic nie wskazywało, by wspólne działania mogły zakończyć się konfliktem.

„Zaczęło się bardzo sympatycznie. Spotkałem się z Arturem Rojkiem w sierpniu 2021 i zaczęliśmy rozmowę o Łodzi. Uznaliśmy, że miasto ma wielki potencjał więc idealnie byłoby zrobić tam miejski festiwal a la Spring Break. Szybko ruszyliśmy do działania przygotowując wspólnie z Arturem koncepcję artystyczną festiwalu w tym line up” – czytamy.

Minta twierdzi, że problemy zaczęły się, kiedy inicjatywę przy organizacji imprezy przejęła szefowa Fundacji Independent Anna Rojek, prywatnie żona artysty. „W tym samym czasie pojawiła się również Żona Artura, przez której fundację miały przechodzić dotacje oraz wpływy od sponsorów. Od tego momentu współpraca zaczęła się komplikować" – wspomina.

Autor wpisu przekonuje, że sytuację zaogniła sprawa umowy. „Kluczowa stała się kwestia umowy. Dla mnie było naturalne, że przy imprezie o budżecie grubo ponad 2mln złotych dokument potwierdzający warunki jest naturalną kwestią" – tłumaczy Minta.

Minta twierdzi, że po czynnościach wykonanych podczas organizacji pozostały mu jedynie długi, a Anna Rojek ma nie wykazywać woli zażegnania konfliktu.

Zostaliśmy z długami za kampanię promocyjną, koszta osobowe oraz hotele. Od kilku miesięcy próbujemy mailowo rozliczyć nasze wydatki z Żoną Artura w celu odzyskania pieniędzy, ale wygląda to niepoważnie – czytamy.

Artur Rojek odpowiada oświadczeniem

Zupełnie inne spojrzenie na sprawę ma Artur Rojek. Na Facebooku zamieścił oświadczenie zarządu Fundacji Independent, która jest organizatorem festiwalu Great September. Z oświadczenia wynika, że to w związku z zaniechaniem obowiązków przez Mintę, festiwal nie odbył się w planowanym terminie.

W konsekwencji zaniechań Łukasza, jako producenta wykonawczego festiwalu, nie mogliśmy zrealizować wydarzenia w pierwotnie uzgodnionym z miastem Łódź terminie – czytamy.

Co więcej, według Fundacji Independent, Minta nie chce przedstawić dokumentacji, która potwierdzałaby poniesione koszty i umożliwiłaby rozliczenie się z otrzymanej od Fundacji zaliczki.

"W oświadczeniu fundacji, które załączam poniżej znajdziecie rzeczowe odniesienie się do twierdzeń opublikowanych na profilu Łukasza Minty. Długo wierzyliśmy, że ta współpraca ma sens. Być może zbyt długo. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy odruchowo udostępnili jego wpis, znajdą czas, by przeczytać i opublikować także argumenty organizatora festiwalu" – napisał Artur Rojek na Facebooku.

Mimo zaistniałej sytuacji organizatorzy zapewnili, że kolejna edycja festiwalu odbędzie się ponownie w przyszłym roku, tym razem we właściwym terminie.

