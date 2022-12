„Tamara Łempicka a art déco”. Ikona polskiej sztuki w Konstancinie-Jeziornie

Wystawa „Tamara Łempicka a art déco” dostępna jest dla zwiedzających od 17-ego września 2022 roku. Villa La Fleur, w Konstancinie-Jeziornie, przygotowała ponad 70 prac jednej z najwybitniejszych polskich artystek XX wieku. Pośród nich znajdują się obrazy olejne, rysunki oraz grafiki. Oprócz najpopularniejszych dzieł, pochodzących ze szczytowego, paryskiego okresu malarskiego Tamary Łempickiej, zwiedzający mogą zobaczyć także prawie nieznane, wczesne prace studyjne oraz abstrakcyjną twórczość z ostatnich lat życia Polki.

Takiej wystawy Łempickiej jeszcze nie było

Oprócz rzadko prezentowanych dzieł artystki, które pochodzą z prywatnych zbiorów z Polski oraz Stanów Zjednoczonych, wyjątkowości wystawie nadają użyczone przez rodzinę pamiątki po Tamarze Łempickiej. Wśród nich można znaleźć nie tylko obrazy czy rysunki, lecz także bardziej osobiste przedmioty, takie jak części garderoby, biżuteria, notatki, korespondencja i fotografie.

Wystawę w prywatnym Muzeum Villa La Fleur, przy ulicy Szpitalnej 14/16 można odwiedzić do 17 grudnia 2023 roku. Jest to więc ostatni dzwonek dla fanów jednej z największych ikon art déco, by wybrać się do Konstancina-Jeziorny i zobaczyć wybitne dzieła oraz poznać historię polskiej artystki. Oglądanie ekspozycji możliwe jest w środy, czwartki, soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 18:00. Bilety dostępne są na stronie na stronie internetowej Villa La Fleur.

Wystawa „Łempicka” do obejrzenia w Krakowie

Symultanicznie do podwarszawskiej wystawy, w Krakowie trwa ekspozycja „Łempicka”. W krakowskim Muzeum Narodowym można obejrzeć ponad 30 dzieł Tamary Łempickiej pochodzących z prywatnych zbiorów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Oprócz obrazów, dostępne są również fotograficzne portrety artystki wykonane przez wybitnych fotografów. Wystawa „Łempicka” dostępna jest do 12 stycznia 2023 roku.