Jest już Spotify Wrapped. Na to zestawienie czekali wszyscy fani muzyki

Spotify Wrapped to muzyczne podsumowanie roku. Serwis daje nam możliwość sprawdzenia ulubionych gatunków muzycznych, najczęściej słuchanych utworów, wykonawców czy podcastów, a przesłuchane minuty obrazowo uzmysławiają nam czas spędzony na platformie. Statystyki są na tyle szczegółowe, że zawierają nawet dane o tym, czego słuchaliśmy w określonych porach dnia. Całość jest prezentowana jako multimedialna prezentacja, a informacje zebrane są w formie kolorowych grafik. Możemy je później udostępnić w mediach społecznościowych.

Spotify Wrapped. Kogo Polacy słuchali w 2022 roku?

Spotify Wrapped to także czas na dowiedzenie się, czego słuchali Polacy w 2022 roku. Rywali zdeklasował raper White 2115 z wytwórni SB Maffija. White uplasował się na 1 miejscu w kategorii najczęściej słuchany artysta i album. Na drugim miejscu znalazła się Sanah. Autorka albumów „Irenka” i „Uczta”, czy „Królowa Dram” jest także jedyną nie-raperką w zestawieniu TOP 10 najczęściej słuchanych artystów w Polsce. Kolejne miejsca zajmuje kolejno: Mata, SB Maffija, Oki, Young Igi, Bedoes 2115, Malik Montana, Żabson i Kukon.

twitter

Spotify Wrapped to nie tylko ciekawa funkcja dla użytkowników, ale też jedna głównych strategii marketingowych firmy. Co roku zainteresowanie wokół platformy i zachęca nowych słuchaczy do założenia konta w serwisie.

Czym jest Spotify Instafest?

Poza zwykłym podsumowaniem ulubionych artystów platforma przygotowała także funkcję Spotify Instafest. Specjalny generator stworzy line-up festiwalu na podstawie słuchanych przez użytkownika wykonawców. Można też sprawdzić, jak zmieniłby się, gdybyście na swój festiwal zaprosił najczęściej słuchanych artystów z ostatnich 6 miesięcy i od początku używania platformy.

twitterCzytaj też:

OFF Festival 2023. Poznaliśmy pierwsze gwiazdyCzytaj też:

The Weeknd jednak zagra w Polsce. Ruszyła sprzedaż biletów