2023 rokiem Picassa. Hiszpania pełna niezwykłych wydarzeń kulturalnych

Pablo Picasso, to hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik oraz poeta, który zdobył sławę na całym świecie. Jego kubistyczne dzieła zapisały się w historii sztuki i uczyniły artystę jednym z najwybitniejszych w XX wieku. Jest uważany za twórcę geometrycznego stylu malarstwa, a jego prace wystawiane na aukcjach warte są setki milionów dolarów.

Hiszpania uczci twórczość Picassa

W 2023 roku będziemy obchodzić 50 rocznicę śmierci Picassa. Artysta zmarł 8 kwietnia 1973 roku we Francji. W związku z rocznicą, Hiszpański Instytut Turystyki przedstawił program przyszłorocznych wydarzeń poświęconych spuściźnie artystycznej mistrza.

Na program „Picasso Celebracion 1973-2023” składać się będzie pięćdziesiąt wystaw prezentowanych w wielu krajach świata, w tym 16 w jego rodzimej Hiszpanii. W centrum obchodów znajdą się miasta, z którymi artysta był ściśle związany, czyli Malaga, Madryt, Barcelona, A Coruña i Bilbao. Wszystkie wymienione w 2023 roku zaproponują odwiedzającym bogaty program wystawienniczy.

Rok Picassa. „Przyjedź i znajdź swoją inspirację”

– Obchody roku Picassa 2023, poprzez dzieła i osobę jednego z największych i najbardziej znanych artystów hiszpańskich obok Velazqueza i Goi, pozwolą na ugruntowanie pozycji Hiszpanii jako światowego lidera kierunku kulturalnego – stwierdził Ambasador Hiszpanii w Polsce.

Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii przygotowuje międzynarodową kampanię zatytułowaną „Picasso inspirowany Hiszpanią. Przyjedź i znajdź swoją inspirację”, która ma zachęcić i zaprosić polskich turystów do odwiedzenia i odkrywania hiszpańskich destynacji związanych z tym wielkim artystą.

Motywem przewodnim tej międzynarodowej kampanii jest „inspiracja”. – Proponujemy turystom, aby powtórnie odwiedzili miejsca, w których byli, i spojrzeli na nie z innej perspektywy, a przede wszystkim, by zbliżyli się do ich mieszkańców i podobnie jak to robił Picasso, poprzez interakcję rozwinęli inny sposób widzenia rzeczy – powiedział Radca ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii.

Na rok 2023 zaplanowano następujące wystawy, które będą promowane przez wszystkie oddziały Turespaña w ambasadach na całym świecie:

Fundacja MAPFRE, Madryt; Julio González, Pablo Picasso i dematerializacja rzeźby; 23.09.2022 – 08.01.2023

Muzeum Narodowe Thyssen-Bornemisza, Madryt; Picasso i Chanel; 11.10.2022 – 15.01.2023

Muzeum Picassa Barcelona; Daniel-Henry Kahnweiler; 18.11.2022 – 19.03.2023

Muzeum Sztuk Pięknych w Coruñi, A Coruña; Picasso – biel we wspomnieniu błękitu; 23.03.2023 – 23.06.2023

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madryt; Picasso. Kolekcja Nahmad; 29.03.2023 – 02.07.2023

Muzeum Picassa Malaga; Picasso: materia i ciało; 08.05.2023 – 10.09.2023



La Casa Encendida, Madryt; Ostatnie dzieła Picassa 1963 – 1972; 19.05.2023 – 17.09.2023



Muzeum Narodowe Prado, Madryt; Picasso – El Greco; 13.06.2023 -17.09.2023



Muzeum Dom Rodzinny Picassa, Malaga; Czasy Picassa; 21.06.2023 – 01.10.2023



Museo del Diseño de Barcelona; Picasso i ceramika hiszpańska; Czerwiec-wrzesień 2023

Casa de Velázquez, Madrid; Picasso vs Velázquez; Wrzesień – Listopad 2023

Muzeum Guggenheima Bilbao; Picasso: materia i ciało; 29.09.2023 – 14.01.2024

Muzeum Narodowe Thyssen-Bornemisza, Madryt; Picasso. Sacrum i Profanum; 02.10.2023 – 14.01.2024

Muzeum Picassa Malaga; Echa Picassa; 02.10.2023 – 24.03.2024

Muzeum Picassa Barcelona / Fundacja Joan Miró; Miró – Picasso; 19.10.2023 – 25.02.2024



Muzeum Narodowe Centrum Sztuki Królowej Zofii, Madryt; Picasso 1906: Wielka przemiana; 14.11.2023 – 04.03.2024

