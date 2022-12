Timothée Chalamet na pierwszym zdjęciu z filmu „Diuna 2”. Wraca Paul Atryda

„Diuna” to amerykańsko-kanadyjski hit kinowy z 2021 roku, którego premierze towarzyszył ogromny szum medialny. Film science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve’a był adaptacją pierwszej połowy powieści Franka Herberta o tym samym tytule. „Diuna” zebrała wiele pozytywnych opinii, doczekała się licznych nominacji i została nagrodzona 6 Oscarami, w tym za najlepsze zdjęcia i muzykę. W przyszłym roku możemy spodziewać się kontynuacji widowiska z Timothée Chalametem, Zendayą, Stellanem Skarsgårdem oraz Rebeccą Ferguson w rolach głównych.

Timothée Chalamet zdradza kulisy filmu „Diuna: Część II”

Twórcy kultowego filmu na razie trzymają fanów w napięciu. Nie ukazał się jeszcze oficjalny zwiastun kontynuacji, nie znamy także plakatu drugiej części przeboju kinowego. Rąbka tajemnicy uchylił Timothée Chalamet wrzucając zdjęcie z planu zdjęciowego. Młody aktor na Instagramie zamieścił fotografię, na której widzimy go w roli Paula Atrydy.

instagram

O czym będzie opowiadać druga część „Diuny”?

W „Diunie 2” zobaczymy wydarzenia z drugiej, niezaadaptowanej do tej pory część książki Franka Herberta. „Drugi film będzie opowieścią o mitycznej podróży Paula Atrydy, sojuszu, który bohater nawiązuje z Chani i Fremenami oraz wojennej ścieżce, na którą wkracza, by wziąć odwet na spiskowcach, którzy zniszczyli jego rodzinę. Stając przed wyborem pomiędzy miłością swojego życia a losami wszechświata, zrobi wszystko, by zapobiec koszmarnej przyszłości, którą tylko on jest w stanie przewidzieć” – czytamy w oficjalnym opisie ekranizacji.

Oprócz gwiazd, które podziwiać mogliśmy w pierwszej części filmu, zobaczymy nowe twarze. Do obsady aktorskiej dołączą Austin Butler, Léa Seydoux, Florence Pugh oraz Christopher Walken. Premiera filmu „Diuna: Część II” zapowiedziana została na 3 listopada 2023 roku.