Ogólnopolski festiwal najlepszych spektakli uczniowskich. Kochasz teatr? Wyślij nagranie

Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje ogólnopolski festiwal najlepszych spektakli tworzonych przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem jest walka o wolność w kontekstach zarówno historycznych, jak i współczesnych. Muzeum zaprasza uczniów do nadsyłania zgłoszeń oraz wzięcia udziału w bezpłatnych webinarach z najlepszymi twórcami polskiego teatru, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Najbliższe spotkania on-line odbędą się 13, 14 i 15 grudnia. 1. Edycję Festiwalu wspierają Maciej Musiał, aktor i Łukasz Maciejewski, krytyk teatralny i filmowy.

Zasady udziału w Festiwalu Teatralnym Wolność

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 24 marca 2023 roku należy nagrać spektakl i wysłać go do Muzeum. Najlepsze przedstawienia zostaną wystawione 18 i 19 kwietnia 2023 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwycięski spektakl otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 zł dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla twórców przedstawienia.

Podczas dwóch dni festiwalowych uczniowie spędzą czas w najlepszym teatralnym towarzystwie, wezmą także udział w warsztatach z najważniejszymi polskimi artystami oraz będą mieli do dyspozycji specjalną scenę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla osób kochających teatr będzie to miejsce, gdzie warto być, gdzie warto się pokazać i gdzie można bardzo dużo nauczyć się o teatrze i o sobie.

Chcemy, by nasz festiwal stał się przystankiem na drodze młodzieży do szkół artystycznych i na zawodowe sceny. – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Warunkiem zgłoszenia spektaklu do konkursu są m.in.:

Spektakl musi podejmować temat walki o wolność w kontekście historycznym lub współczesnym;

Spektakl musi zostać stworzony przez szkolny zespół teatralny działający przy szkole ponadpodstawowej;

Spektakl musi być stworzony nie wcześniej niż w 2020 roku (data pierwszej publicznej prezentacji);

Czas trwania: od 30 do 75 minut;

Aktorami mogą być uczniowie szkoły ponadpodstawowej;

W ramach przygotowań i wsparcia uczniów Muzeum zaprasza na bezpłatne webinary

Podczas grudniowych spotkań on-line zaproszeni twórcy teatralni odpowiedzą na pytania uczniów i pomogą przygotować nowe przedstawienia lub dopracować gotowe tytuły, które później będzie można zgłosić do udziału w festiwalu. Powstanie platforma, gdzie uczniowie będą się regularnie spotykać i konsultować swoje pomysły z profesjonalistami oraz kolegami z całego kraju.

Udział w webinarach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja;

8 grudnia 2022 roku, godz. 18.00 – spotkanie z reżyserem Michałem Zadarą

13 grudnia 2022 roku, godz. 18.00 – spotkanie z aktorką Dominiką Kluźniak ,

, 14 grudnia 2022 roku, godz. 18.00 – spotkanie z dramatopisarką Weroniką Murek ,

, 15 grudnia 2022 roku, godz. 18.00 – spotkanie ze scenografką i kostiumografką Anną Marią Karczmarską ,

, 20 grudnia 2022 roku, godz. 18.00 – spotkanie z choreografem Leszkiem Bzdylem.

Dlaczego Muzeum robi festiwal teatralny?

Muzeum Powstania Warszawskiego to jedyne muzeum w kraju, w którym teatr ma swoje stałe miejsce. To w Muzeum organizowane są co roku premiery teatralne 1 sierpnia o północy, a Muzeum zaprasza do współpracy najlepszych reżyserów i reżyserki. Wśród nich byli dotychczas: Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Michał Zadara, Agata Duda-Gracz, Agnieszka Glińska, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Ewa Błaszczyk, Agnieszka Grochowska, Iwan Wyrypajew czy Jan Klata.

