Marita Albán Juárez Quartet na premierowym koncercie w Warszawie

Marita Albán Juárez Quartet to zespół założony przez polsko-peruwiańskie rodzeństwo w 2011 roku. W jego skład wchodzą wokalistka Marita, jej brat – grający na perkusji – Jose Manuel, pianista Dominik Wania oraz jazzowy kontrabasista Andrzej Święs.

16 grudnia 2022 roku odbędzie się koncertowa premiera ich nowego albumu zatytułowanego „Jazmines”. Płyta łączy nie tylko różne gatunki muzyczne i odmienne kultury, lecz także pokolenia. Na album składają się kompozycje, które odnoszą się do korzeni muzyki peruwiańskiej i latynoamerykańskiej. Na to wydarzenie kwartet wybrał warszawski klub Jassmine, który Marita odwiedza nie tylko jako artystka, lecz regularnie także jako widz.

Proces powstawania płyty

Teksty utworów napisała Mrrita, która podczas pandemii wyjechała do Niemiec. Na miejscu poznała wiele kobiet z różnych części świata i postanowiła zaczerpnąć inspiracji z ich rozmów i historii życiowych.

„W tym multikulturowym otoczeniu poznawała historie dziewczyn z Zimbabwe, dla których wyjazd z kraju na studia nie jest sytuacją oczywistą czy przypatrywała się relacji ukraińskiej i rosyjskiej matki, które wspierały się przy wychowywaniu dzieci” – przeczytamy w zapowiedzi płyty.

Płyta została zrealizowana w Jassmine – jednej z najlepszych przestrzeni akustycznych w europie. Nazwa albumu „Jazmines” pochodzi od obrazu z peruwiańskiego utworu, w którym silna kobieta, z dumnie uniesioną głową przechadza się po bogatej dzielnicy Limy. Jej włosy zdobią siwe pasma dodające jej uroku i siły – to one są tytułowym jaśminem. Limitowana wersja płyty „Jazmines” będzie możliwa do nabycia w piątek, w warszawskim klubie Jassmine, podczas koncertu promującego album. Dostępne są także bilety na wydarzenie obejmujące pakiet z winylem.

