Figura nie mogła ukryć emocji. Poruszające słowa podczas rozmowy z Olejnik

Wyraźnie poruszona Katarzyna Figura w rozmowie z Moniką Olejnik przywołała bolesne wspomnienia i opowiedziała o swoich małżeńskich problemach. – Najbardziej doświadczalną i wykrywalną przemocą jest ta fizyczna. O niej się mówi najwięcej. Oczywiście jest ona dotkliwa, ale jest tylko na powierzchni, a przemoc psychiczna, emocjonalna i finansowa — to jakiś czołg, bomba i amputacja wewnętrzna. To jest straszne – stwierdziła aktorka. Z relacji Katarzyny Figury wynika, że jej partner usiłował ją odizolować od świata.

Przemoc i poniżanie na oczach dzieci

Co więcej, aktów przemocy miała doświadczać także na oczach swoich dzieci. – Moje dzieci były małe, były świadkiem i doświadczały tego wszystkiego, czego ja doświadczałam. Gdy dziecko widzi, że matka jest bita, to jest porażające, ono nie ma żadnej pomocy, dziecko bierze na siebie tą straszliwą odpowiedzialność i winę – wyjaśniła.

Aktorka przyznała, że nie rozumiała, dlaczego znalazła się w tak ciężkiej sytuacji. – Myślę, że jak już były dzieci, był wspaniały dom stworzony i też dużo pracowałam jako aktorka, to wszystko jakby się łączyło i jakby było dla mnie niezrozumiałe, że mając to wszystko, jak można to niszczyć od wewnątrz. Jak można nie docenić takiego niesamowitego daru? – zastanawiała się Katarzyna Figura.

Artystka dodała w rozmowie z Moniką Olejnik, że przez wiele lat żyłą w poczuciu winy. – Nie otrzymałam żadnego wsparcia ze strony środowiska artystycznego, moja walka o wolność trwała przeszło dziesięć lat – podsumowała.

Małżeństwo Katarzyny Figury i Kaia Schoenhalsa

Katarzyna Figura i Kai Schoenhals wydawali się zgraną i zakochaną parą. Nic nie wskazywało na to, że tak potoczy się ich związek. Aktorka w 2012 roku, na łamach „Vivy” po raz pierwszy opowiedziała, jak naprawdę wyglądało jej małżeństwo. Wyznała, że pzez 14 lat ukrywała, że była ofiarą przemocy.

Czytaj też:

Anna Dereszowska straciła mamę w dzieciństwie. Mówi o smutku i terapiiCzytaj też:

Meghan Markle oczerniła księżną Kate. Przyjaciel żony księcia Williama reaguje