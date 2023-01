Tomasz Włosok o „robieniu kariery”: Przez łóżko i znajomości

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Powiedziałeś kiedyś, że marzysz, żeby ktoś cię zapytał, czy karierę robisz przez łóżko, czy znajomości. Pytam więc: przez łóżko czy znajomości?

Tomasz Włosok: Chyba jedno i drugie (śmiech). Mówiąc „łóżko” mam na myśli to, że się mocno wysypiam, co jest kluczowe, ale „znajomości” również wchodzą w grę. To oczywiście nie polega na tym, że ktoś mi coś załatwi. Wierzę, że wszyscy wysyłamy i ściągamy energię i jeżeli kogoś poznajesz, i w jakimś stopniu się dogadujecie, to pomagacie sobie wzajemnie.