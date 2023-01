JIMEK dla „Wprost”: Marzę, by zawsze robić coś dziwnego

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.



Radzimir JIMEK Dębski: Obieram sobie marzenia, które mnie przerażają

Po wielkim sukcesie pierwszej edycji projektu „JIMEK & Goście: Historia polskiego hip-hopu” decyzja nie mogła być inna. Radzimir Dębski raz jeszcze zabierze fanów rodzimego rapu w podróż do przeszłości i zagra najważniejsze dla rozwoju gatunku utwory w wersji na orkiestrę symfoniczną. Druga odsłona tego spektakularnego wydarzenia odbędzie się 16 września 2023 roku na Stadionie Śląskim.

– Rozwijamy ten niezwykły projekt, który – tak naprawdę – mógł się nigdy nie wydarzyć. Tym razem czeka na nas Stadion Śląski, więc to po prostu szalone przedsięwzięcie. To wynik podejścia, polegającego na obieraniu sobie marzeń, które nas przerażają. Najważniejszym celem będzie to, by nie powtórzyć tego koncertu, tylko w dalszym ciągu go rozwijać, zmieniać go i razem z nim ewoluować – mówi JIMEK w najnowszym odcinku „Wprost o Kulturze”.