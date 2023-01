Listy słynnego poety trafią do Muzeum Literatury. Ich wartość to prawie 200 tys. złotych

To nie lada gratka dla fanów literatury i twórczości Tadeusza Różewicza. Do Muzeum Literatury trafiło aż 249 listów poety do brata Stanisława Różewicza, reżysera filmowego i teatralnego, scenarzysty. Korespondencja obejmuje okres 1948-2008.

Dodatkowo Muzeum wzbogaciło się o listy Różewicza do rodziny Tchórzewskich. Wśród nich listy do Jerzego Tchórzewskiego – malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2 listy do Teresy Tchórzewskiej, 7 listów do Krzysztofa Tchórzewskiego; list Pawła Różewicza do Jerzego Tchórzewskiego i list Jerzego Tchórzewskiego do Tadeusza Różewicza. Korespondencja obejmuje okres 1974-2009.

Listy Tadeusza Różewicza w Muzeum Literatury. Pokaz w 2023 roku

Zapiski po znanym poecie miały wysoką cenę. Zakup kolekcji listów Tadeusza Różewicza do Stanisława Różewicza i do Jerzego Tchórzewskiego oraz jego rodziny sfinansowany został z dwóch źródeł. Dotacja Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wysokości 147 200 zł pokryła 78,43% kosztów zakupu. Pozostałą część kwoty w postaci dotacji celowej wysokości 40 480 zł przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kim był Tadeusz Różewicz?

Tadeusz Różewicz był polskim poetą, prozaikiem i dramaturgiem. Urodził się w 1921 roku w Radomsku i studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Różewicz był ważnym przedstawicielem tzw. poezji konfesyjnej i jednym z czołowych przedstawicieli polskiego modernizmu. Jego twórczość obejmuje zarówno poezję, jak i prozę oraz sztuki teatralne, a także eseje i krytykę literacką. Został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym Nagrodą im. Kościelskich, Nagrodą im. Czesława Miłosza i Nagrodą Literacką Nike. Zmarł w 2014 roku.

Tadeusz Różewicz był jednym z najważniejszych polskich pisarzy XX wieku. Jego twórczość obejmuje zarówno poezję, jak i prozę oraz sztuki teatralne.

Wśród najważniejszych utworów poetyckich Tadeusza Różewicza można wymienić m.in.:

"Kartoteka" (1952) – pierwszy tom poezji Różewicza, w którym znalazły się utwory napisane po wojnie, a także wcześniejsze wiersze z okresu okupacji. Książka ta ugruntowała pozycję Różewicza jako jednego z czołowych przedstawicieli polskiego modernizmu.

"Wiersze wybrane" (1961) – zbiór wybranych wierszy Tadeusza Różewicza, obejmujący utwory z lat 1952-1960.

"Wyzwolenie" (1974) – tom poezji Różewicza, w którym autor podejmuje tematy związane z wojną i okupacją oraz ich konsekwencjami dla ludzi.

Wśród sztuk teatralnych Tadeusza Różewicza warto wymienić m.in.:

"Dziady" (1972) – sztuka teatralna, która jest adaptacją "Dziadów" Adama Mickiewicza i stanowi reinterpretację tego dzieła w kontekście współczesności.

"Matka" (1977) – sztuka teatralna, w której Różewicz podejmuje temat relacji matki z synem oraz problemów związanych z macierzyństwem.

Wśród jego dzieł prozatorskich warto wymienić m.in.:

"Dziennik 1954" (1990) – zbiór esejów i felietonów Różewicza, opublikowanych w latach 1954-1956.

"Mój wiek" (2006) – książka, w której Różewicz opowiada o swoim życiu i twórczości oraz o wydarzeniach, które miały wpływ na jego poglądy i sposób myślenia.

"Głosy i echa" (2013) – zbiór esejów i szkiców literackich Różewicza, który dotyczy różnych zagadnień związanych z literaturą i kulturą.

"Wybór esejów" (2014) – zbiór esejów Tadeusza Różewicza, obejmujący utwory napisane w latach 1952-2012.

"Listy" (2016) – książka, w której zamieszczone zostały listy Tadeusza Różewicza, napisane do różnych osób, w tym do rodziny, przyjaciół i znajomych.

"Różewicz o Różewiczu" (2017) – zbiór wywiadów, które Tadeusz Różewicz udzielił różnym dziennikarzom i publicystom, a także fragmenty jego wystąpień na konferencjach i spotkaniach literackich.

Listy to ważny element twórczości Różewicza

Poeta był namiętnym epistolografem i jego listy należą niewątpliwie do jego twórczości artystycznej. Przez całe jego życie powstało ich nawet kilka tysięcy. Wkrótce po śmierci poety (2014) ukazało kilka tomów epistolografii, a kolejne czekają na swoją publikację.

Czytaj też:

Bardzo trudny quiz z literatury! Podejmiesz wyzwanie?Czytaj też:

Wystawa Mirona Białoszewskiego w Warszawie. O poecie opowie jego przyjaciel