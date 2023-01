„Dopóki jesteś”. Leepeck z piosenką do filmu „Pokolenie IKEA”

Piotr Lipka to polski wokalista, kompozytor oraz autor tekstów, który swoją karierę muzyczną zaczynał pod koniec XX wieku, jako frontman oraz współzałożyciel rockowego zespołu Bohema. Po kilkuletniej przerwie powrócił na scenę i od 2017 roku tworzy pod pseudonimem Leepeck. Obecnie ma na koncie dwie solowe płyty.

13 stycznia ukazał się jego najnowszy singiel pod tytułem „Dopóki jesteś”. To pierwszy owoc rozpoczęcia współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym, z którym współpracują między innymi Dawid Podsiadło, Sanah czy Mrozu.

„Dopóki jesteś” promocją nadchodzącego filmu

– Jakiś czas temu dostałem od dziewczyny kubek z napisem „Słoneczko głupie, kwiatek głupi, wszystko głupie, gdy Ciebie nie ma”. Pomyślałem, że faktycznie warto wspólnie doświadczać piękna i cieszyć się życiem, ale jednocześnie równie ważne, a czasem może nawet ważniejsze, jest to, że mamy drugą osobę u boku w tych najgorszych chwilach. Dlatego w odpowiedzi podarowałem Jej kubek, na którym napisałem „Gdy z chmur nie pada już deszcz i morza znikną już też, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś” – opowiada Leepeck, o inspiracji do napisania utworu.

„Dopóki jesteś” to utwór oparty na naturalnych brzmieniach bębnów, pianina i gitar. Jest nagrany i zaśpiewany z rozmachem i przywodzi na myśl przeboje lat 80' i 90'. Singiel będzie promował film „Pokolenie IKEA” – adaptację bestsellerowej powieści autorstwa Piotra C., o tym samym tytule. W rolach głównych zobaczymy Bartosza Gelnera i Michalinę Olszewską. Film wejdzie do kin 3 marca 2023 roku.

