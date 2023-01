„Łatwo jest uznać ludzi nieczytających za dzikusów”. Pisarz Maciej Marcisz o czytelnictwie w Polsce

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Powracające co jakiś czas statystyki dotyczące czytelnictwa w Polsce sprawiają, że wielu komentatorów odruchowo chwyta się za głowy w geście rozpaczy. Zewsząd słychać wówczas, że sytuacja jest tragiczna i trzeba działać natychmiast, by nie doprowadzić do intelektualnego kataklizmu w narodzie. Czy jednak rzeczywiście sytuacja jest tak zła, jak malują ją wspomniane zestawienia danych?

O czytelnictwie w Polsce rozmawiałem z Maciejem Marciszem, autorem powieści „Taśmy rodzinne” i „Książka o przyjaźni”, który poza pisaniem zajmuje się również zawodowo rynkiem wydawniczym, pełniąc funkcję szefa działu komunikacji i marketingu w wydawnictwie W.A.B.