Chopin i Sundance. Premiera polskiego dokumentu na prestiżowym festiwalu

Sundance Film Festival jest jedną z najważniejszych imprez filmowych na świecie. Twórcy z całego świata zabiegają o to, by ich dzieła zostały zakwalifikowane do grona wyświetlanych podczas wydarzenia. W trakcie tegorocznej edycji festiwalu, który odbywać się będzie między 19 i 29 stycznia, obecny będzie również polski akcent. Swoją premierę będzie miał film dokumentalny Jakuba Piątka „Pianoforte”.

Konkurs Chopinowski bez tajemnic

Polski reżyser nakręcił swój film podczas 18. edycji Konkursu Chopinowskiego. Jego kamera śledziła grono młodych pianistów, dla których już sam udział w konkursie jest olbrzymim sukcesem, a zwycięstwo wiąże się z ogromnym prestiżem i gwarantuje wyprzedane sale podczas koncertów na całym świecie. Rywalizacja w konkursie wiąże się z wielką presją i całym wachlarzem emocji, nad którymi młodzi muzycy muszą zapanować, by bezbłędnie wykonać mistrzowskie kompozycje Fryderyka Chopina.

"Nie wszystkim uda się sięgnąć po najwyższe trofeum. Reakcje bohaterów filmu mówią jednak, że sama możliwość wystąpienia na scenie warszawskiej filharmonii jest doświadczeniem łączącym łzy zmęczenia i rozpaczy z ekstatyczną radością towarzyszącą graniu" – czytamy w informacji prasowej na temat filmu.

Dokument Piątka pokazuje również to, czego śledzący z zapartym tchem melomani z całego świata mogą nie dostrzegać. Poza świętem muzyki, w Warszawie podczas Konkursu Chopinowskiego odbywa się rywalizacja producentów instrumentów i ekip technicznych towarzyszących młodym pianistom. Kulisy dochodzenia do sukcesu w tym prestiżowym wydarzeniu to niezwykle emocjonująca opowieść.

