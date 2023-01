Te dwa kryminały są hitem na rynku. „Mocna, przerażająca powieść”

W księgarniach jest ich coraz więcej i autorzy prześcigają się w wymyślaniu brawurowych intryg, dziwnych bohaterów oraz intrygujących „dekoracji”. Marek Krajewski i Mariusz Czubaj to dwaj polscy mistrzowie gatunku, a ich nowe powieści bez najmniejszych wątpliwości warto przeczytać. O ile się oczywiście lubi taką literaturę.

Mariusz Czubaj, „Półmistrz”, Wydawnictwo Znak

Autor tej powieści to człowiek zanurzony w kulturze i zawodowo (jest profesorem antropologii kulturowej na SWPS) i hobbystycznie (jest autorem wielu odnoszących sukcesy powieści kryminalnych). Z jednej strony zdarza mu się badać literaturę kryminalną naukowo, z drugiej – zdarza mu się po prostu pisać takie powieści. Najnowsza z nich – właśnie ukazujący się „Półmistrz” – to niby także kryminał, ale jednocześnie powieść obyczajowa, w której autor bawi się rozmaitymi wątkami polskiej kultury. Za tą drugą możliwością lektury może przemawiać fakt, że do zbrodni dochodzi w niej dopiero w trzynastym rozdziale, gdy czytelnik zbliża się już do połowy powieści. Do tego czasu główny bohater obserwuje pasażerów transatlantyku płynącego z Gdyni do Buenos Aires, próbuje przeniknąć ich tajemnice, a autor dyskretnie podpowiada, że bohater ma do wypełnienia tajemniczą misję. Napięcie buduje to, że jest sierpień 1939 roku i rejs ma się zakończyć 1. września. Czytelnik wie, co się wtedy stanie, powieściowe postaci czują tylko niepokój wywołany sytuacją w Europie.