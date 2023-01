Jerzy Skolimowski. Niewinny czarodziej na oślim grzbiecie

Nominacja do Oscara dla „IO”, choć oczywiście cieszy, to stanowi jedynie wierzchołek olbrzymiej góry lodowej, jaką jest trwająca już ponad sześć dekad kariera artystyczna Jerzego Skolimowskiego. By w pełni docenić historię tułającego się po Polsce i Europie osiołka, warto wybrać się w podróż ścieżkami reżysera, którego ogromne zasługi dla – nie tylko polskiego – kina są niepodważalne.

Rysopis niewinnego czarodzieja

Skolimowski urodził się na rok przed wybuchem drugiej wojny światowej, która odebrała mu ojca zamordowanego przez nazistów w obozie koncentracyjnym. O jego zainteresowanie kulturą i sztuką zadbała matka, pełniąca po wojnie funkcję attache kulturalnego w Pradze. Tam też pobierał edukację, a jego kolegami ze szkolnych korytarzy byli m.in. Vaclav Havel i Milos Forman. W roku 1959 ukończył etnografię na Uniwersytecie Warszawskim, a w cztery lata później reżyserię na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi.