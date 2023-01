Jego piosenkę śpiewali Beatlesi i Stonesi. Zmarł Barrett Strong

Berry Gordy, założyciel Motown Records poinformował o śmierci Barretta Stronga. Wokalista, tekściarz i kompozytor był autorem utworu „Money (That's What I Want)”, który na początku rozwoju wytwórni z Detroit był jej wizytówką. W oświadczeniu o śmierci artysty, Gordy podkreślił, że piosenka była pierwszym wielkim hitem, jaki wyprodukowała jego firma.

Barret Strong nie żyje. Jego piosenkę śpiewali nawet The Beatles

Swój pierwszy i zarazem największy hit, Strong napisał, mając zaledwie 18 lat. W tym właśnie wieku urodzony w West Point artysta podpisał umowę z wytwórnią Gordy'ego, wówczas funkcjonującą jeszcze pod nazwą Tamla Records. Kariera utworu „Money (That's What I Want)” była spektakularna. Swoje wersje piosenki nagrali m.in. The Beatles, The Rolling Stones i Led Zeppelin.

Strong szybko stał się jednym z najważniejszych autorów tekstów w legendarnej wytwórni z Motor City. Jego teksty śpiewali m.in. Marvin Gaye, Edwin Starr i Paul Young. Ogromną popularnością cieszyły się również utwory, które Strong napisał dla zespołu Temptations, w tym „Psychedelic Shack”, „Cloud Nine”, i „Ball of Confusion (That’s What the World Is Today)„. Dla tej grupy napisał również inny wielki hit „Just My Imagination (Running Away with Me)”, który dotarł na szczyt listy Billboard hot 100.

W wywiadzie dla New York Timesa z 2013 Barret Strong przyznał, że choć „Money (That's What I Want)” odniosło olbrzymi sukces, to on sam nigdy nie otrzymał za to odpowiedniego wynagrodzenia. Podkreślał, że artyści pisząc muzykę muszą pamiętać o zabezpieczeniu swoich praw autorskich.

Czytaj też:

„Ja to lubię, ja się ekscytuję”. Zalia potrafi zrobić z tremy użytekRadzimir JIMEK Dębski: Obieram sobie marzenia, które mnie przerażają