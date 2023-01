Polska kultura w centrum geopolitycznego kotła. Rozpoczyna się wystawa w Tajpej

Międzynarodowa Wystawa Książek w Tajpej to jedno z największych wydarzeń literackich na dalekim wschodzie. Do stolicy Tajwanu przyjeżdżają delegacje z całego świata, by przez tydzień promować nie tylko swoją literaturę, lecz także kulturę w ogóle. W tym roku gościem honorowym wystawy będzie Polska, będzie to debiut naszej delegacji w imprezie.

Nad prezentacją Polski pracowali wspólnie przedstawiciele Polskiego Instytutu Książki, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Biura Polskiego w Tajpej.

„To targi, w których dotychczas nie uczestniczyliśmy, a od razu jedziemy tam w charakterze gościa honorowego. Nie uczestniczyliśmy w nich z różnych powodów, w tym politycznych, jako instytucja państwowa musimy podporządkować się agendzie rządowej. Pandemia pokrzyżowała nasze plany. W ubiegłym roku organizowaliśmy Światowy Kongres Tłumaczy, obowiązywała wtedy jeszcze na Tajwanie dziesięciodniowa kwarantanna. Jedziemy więc teraz, możemy podjąć wyzwanie” – mówił o udziale Polski w wystawie dyrektor Polskiego Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

Andrzej Sapkowski, polska kuchnia i muzyka

Polską literaturę w Tajpej promować będą pisarze. Wśród autorów, którzy spotkają się z czytelnikami podczas imprezy znalazł się m.in. Andrzej Sapkowski. Twórca „Wiedźmina” jest znany na całym świecie, a jego dzieła tłumaczone są również na język chiński. Poza nim uczestnicy wydarzenia, będą mogli spotkać Witolda Szabłowskiego, Stanisława Łubieńskiego, Marzennę Bogumiłę Kielar, Bartosza Sztybora i Rafał Kosika.

Poza literaturą, polska delegacja promować będzie również polskich ilustratorów. W Tajpej pojawią się z tej okazji Piotr Socha i Marianna Oklejak. Ponadto, podczas imprezy będzie można skosztować specjałów tradycyjnej kuchni polskiej oraz posłuchać polskiej muzyki. Przewidziane zostały również aktywności dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci będą miały okazję wziąć udział w przygotowanych na tę okazję warsztatach artystycznych.

Czytaj też:

Jerzy Skolimowski. Niewinny czarodziej na oślim grzbiecieCzytaj też:

Sex working po polsku, Tusk kontra Trzaskowski i moda na turystykę wojenną. Nowy „Wprost”