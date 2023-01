Björk zagra w Polsce! Islandka przygotowała niezwykłe show

Koncert, który odbędzie się 18 listopada w krakowskiej TAURON Arenie jest elementem trasy zatytułowanej Cornucopia promującej najnowszy, nominowany do Grammy, album artystki „Fossora”, choć nawiązuje również do jej poprzedniej płyty pt. „Utopia”. Björk rozpocznie trasę koncertową we wrześniu koncertem w Lizbonie.

Björk zachwyci brzmieniem i wizualizacjami

Znanej z ekstrawagancji islandzkiej piosenkarce, podczas trasy towarzyszyć będzie septet fletowy Viibra, klarneciści oraz harfistka. Ponadto, na scenie pojawią się również liczne instrumenty perkusyjne, elektroniczne oraz cały zestaw instrumentów, które artystka zamówiła specjalnie na potrzeby tej trasy.

Poza innowacyjnymi instrumentami fani mogą spodziewać się również niezwykle barwnych wizualizacji autorstwa Tobiasa Gremmlera, Andy'ego Huanga, Nicka Knighta i agencji M/M. Duże wrażenie na uczestnikach koncertu zrobi zapewne także scenografia przygotowana przez Chiarę Stephenson. Dodatkowo, nowe wrażenia brzmieniowe ma zapewnić skonstruowana na specjalnie dla Björk scena, zapewniająca efekt dźwięku przestrzennego.

„Cornucopia zawsze z założenia miała być światem zarówno dla 'Utopii' jak i albumu po niej zatytułowanego 'Fossora'. Jestem naprawdę podekscytowana premierą zderzenia tych dwóch światów, które nastąpi tej jesieni w południowej Europie” – mówi artystka o nadchodzącej trasie koncertowej.

Przedsprzedaż biletów na krakowski koncert islandzkiej gwiazdy muzyki alternatywnej rozpocznie się już 2 lutego o godzinie 10.00. Sprzedaż regularna ruszy 3 lutego o godzinie 9.00. Dystrybutorem biletów jest Ticketmaster.

