„The Last of Us”. Trzeci odcinek hitu HBO obudził prawdziwych zombie

Nie da się zbyt długo czytać pełnych jadu komentarzy, dotyczących trzeciego odcinka serialu „The Last of Us”. Wygląda na to, że przepełniony miłością związek dwóch mężczyzn to wciąż za dużo dla rzeszy widzów kurczowo trzymających się zasad panujących w wyimaginowanym świecie, w którym homoseksualność nie ma prawa bytu. Relacja serialowych Billa i Franka została przedstawiona w niezwykle subtelny sposób, ale to wystarczyło, by homofobiczna grzybnia przypomniała o swoim istnieniu.