Beyonce wystąpi w Polsce. Wiemy, gdzie i kiedy odbędzie się koncert

Renesans zawita nad Wisłę. Na liście krajów, które Beyonce odwiedzi w ramach trasy koncertowej, promującej jej ostatni album „Renaissance” znalazła się również Polska. Trasa zatytułowana Renaissance World Tour obejmie wszystkie kontynenty, a jako pierwszą artystka odwiedzi Europę. Inaugurację trasy zaplanowano na 10 maja w Sztokholmie.

„Na nowej płycie „Renaissance” teksty Beyonce są mocne, naszpikowane wulgaryzmami i agresywnym erotyzmem. Kiedy diwa ma ochotę na seks, nie ucieka się do półsłówek i domysłów. Raz jest bezwstydnie nastawiona na niezobowiązującą fizyczność, innym razem chciałaby się poprzytulać przed pójściem do łóżka. Niezależnie od humoru, to ona rządzi w sypialni. I ma sporo, nie tylko na ten temat, do powiedzenia. Beyonce wie, że jest wyjątkowa i wie, że słuchają jej wszyscy. A już na pewno słucha jej armia strażników norm kulturowych miotających oskarżenia o „nieamerykański styl życia”. Królowa ma dla nich tylko środkowy palec” – pisaliśmy w recenzji siódmego studyjnego albumu Beyonce na łamach „WPROST”

Beyonce zagra w Polsce

Wśród 15 europejskich miast (Londyn dwukrotnie), do których Beyonce przyjedzie z materiałem z najnowszej płyty znalazła się również Warszawa. Pierwszy od pięciu lat koncert Queen Bey w Polsce zaplanowany został na 27 czerwca i odbędzie na PGE Stadionie Narodowym. Będzie to trzeci koncert wokalistki w naszym kraju. Wcześniej Beyonce odwiedziła Polskę w ramach tras The Mrs. Carter Show World Tour i On the Run II Tour.

Dystrybutorem biletów na koncert promujący płytę „Renaissance” jest Ticketmaster. Z dostępnych informacji wynika, że przedsprzedaż biletów rozpocznie się już 6 lutego, a już 10 lutego ruszy sprzedaż regularna. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie będą ceny biletów na poszczególne sektory PGE Stadionu Narodowego.

