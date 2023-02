Ozzy Osbourne wydał poruszające oświadczenie. To koniec pewnej epoki

Choć jeszcze do nie dawna Książę Ciemności zapewniał, że problemy ze zdrowiem nie powstrzymają go przed wyruszeniem w trasę koncertową, to ostatecznie, Ozzy Osbourne musiał spojrzeć prawdzie w oczy. W środę muzyk opublikował oświadczenie w którym wyjaśnił fanom, dlaczego "No More Tours 2" nie dojdzie jednak do skutku.

Ozzy Osbourne po serii operacji

Wokalista legendarnego Black Sabbath kilka miesięcy temu przeszedł operację korygującą wszczepione w jego kręgosłup elementy naprawcze. Lekarze zamontowali je po wypadku, jakiego muzyk doznał w 2003 roku. Operacja była konieczna ponieważ po kolejnym zabiegu z 2019 roku znacznie pogłębiły się problemy Osbourne'a z poruszaniem i zdaniem lekarzy groził mu paraliż.

Ozzy zmaga się również z innymi problemami zdrowotnymi. Poruszanie się utrudnia mu zdiagnozowana choroba Parkinsona. Co więcej, przez kilka lat artysta zmagał się z infekcją, która wdarła się do jego dłoni. Mimo wszystkich tych dolegliwości Osbourne wierzył jednak, że wyruszy w obiecaną fanom trasę koncertową.

Ozzy Osbourne: To mnie wk**wia

Niestety, dziś ju z wiemy, że przekładana od czterech lat trasa została ostatecznie odwołana. Osbourne w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu wyjaśnił fanom powody tej decyzji, podkreślając że to „najtrudniejsza rzecz, jaką musiał się z nimi podzielić”. „Mój głos jest w dobrej formie, jednak po trzech operacjach, leczeniu komórkami macierzystymi, niekończących się sesjach fizykoterapii oraz przełomowym zabiegu Cybernics (HAL), moje ciało fizycznie jest nadal słabe” – czytamy

Ozzy zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że wielu fanów może być w tej sytuacji zawiedzionych i jednocześnie podziękował wszystkim którzy cierpliwie znosili wszystkie zmiany dotyczące terminów koncertów.

„Jestem naprawdę wdzięczny za to, jak cierpliwie trzymaliście bilety przez cały ten czas, ale zdałem sobie sprawę, że nie jestem fizycznie zdolny do wzięcia udziału w nadchodzących trasach koncertowych po Europie i Wielkiej Brytanii, ponieważ wiem, że nie poradziłbym sobie z trudami podróży. Możecie mi wierzyć, że myśl o rozczarowaniu moich fanów naprawdę mnie wk**wia”

Ozzy Osbourne żegna się z wielkimi trasami koncertowymi

Osbourne zapewnił, że jego managerowie szukają rozwiązań, które umożliwiłyby mu zagranie koncertu bez konieczności odbycia wymagających podróży. Nie ma jednak złudzeń, że czasy wielkich tras koncertowych dobiegły końca. "Nigdy bym nie przypuszczał, że moje dni w trasie zakończą się w taki sposób" – napisał.

„Chcę podziękować moim fanom za ich niekończące się oddanie, lojalność i wsparcie oraz za to, że dali mi życie, o którym nigdy nie mogłem marzyć. Kocham was wszystkich” – zakończył Ozzy.

