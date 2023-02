Dawid Ogrodnik nie zostawił na Marii Sadowskiej suchej nitki. Gorąco na gali Bestsellerów Empiku

„Dziewczyny z Dubaju” okazały się ulubionym filmem klientów Empiku w 2022 roku. Werdykt w kategorii film szczególnie nie dziwi, bo film Marii Sadowskiej już na etapie zwiastuna jawił się jako skok na kieszenie widzów tłumnie zalewających kina przy filmach z gatunku „Patryk Vega”. Mieszanka negliżu, bluzgów i kontrowersyjny temat, a na dokładkę Doda w roli producentki – to nie miało szansy się nie sprzedać.

Maria Sadowska o kobietach w polskim kinie

Sadowska, odbierając empikowski przecinek z rąk Sonii Bohosiewicz i Piotra Trojana, swoją wypowiedź postanowiła poświęcić kobietom w polskim kinie.

– Chciałam wam powiedzieć, że o kobietach się mówiło: niech robią filmy, ale takie małe, skromne, na dwóch aktorów, festiwalowe kino. Tymczasem się okazuje, że mamy szansę jednak zdobyć też box office'y. Chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią. I potrafią być solidarne. Dlatego zaprosiłam Dodę, która jest moją producentką, z którą razem stworzyliśmy ten film – powiedziała.

Doda, choć rzeczywiście na scenie się pojawiła, to nie miała okazji na wypowiedź, co było najprawdopodobniej najbardziej niezręcznym momentem całej gali. „W wyniku bardzo niezręcznej sytuacji nie miałam szansy podziękować na scenie... nie wiem, jak to skomentować, chyba brak komentarza będzie najlepszym, co można zrobić w obecnej chwili” – napisała później na Instagramie.

Dawid Ogrodnik i najmocniejszy moment gali

Po słowach Sadowskiej, ci widzowie którzy widzieli „Dziewczyny z Dubaju” mogli się złapać za głowy. Film, którego materiałem źródłowym była książka Piotra Krysiaka o tym samym tytule został zrównany z ziemią przez krytyków, a jego największym grzechem był sposób, w jaki przedstawiono w nim kobiety.

Nic więc dziwnego, że słowa Sadowskiej nie pozostały bez odpowiedzi. Jej autorem był Dawid Ogrodnik, który wręczał nagrodę dla reżysera „Chleba i soli” Damiana Kocura za Odkrycie Roku w kategorii film. Ogrodnik, ku trwodze organizatorów gali, już na początku powiedział, że odejdzie od tekstu wyświetlanego na ekranie.

– Chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że kobiety robiły już filmy wysokobudżetowe. Niejaka Agnieszka Holland, Ania Kazejak, która tutaj siedzi – powiedział. – Ale co do jednego mogę się zgodzić – na pewno nie w tak dyskryminujący rolę kobiety sposób – dodał.

Po wypowiedzi Dawida Ogrodnika, wiele osób zgromadzonych na publiczności nie mogło powstrzymać się od oklasków.

