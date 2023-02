Koniec wyczekiwania. Depeche Mode wracają z nowym utworem

Na ten moment czekały niezliczone rzesze fanów Depeche Mode na całym świecie. W czwartek o godzinie 17.00 swoją premierę miał najnowszy utwór zespołu "Ghosts Again". Czterominutowy singiel zapowiada kolejny długogrający album legend elektroniki "Mmemento mori", którego premierę zaplanowano na końcówkę marca 2023 orku.

Depeche Mode już bez Andy'ego Fletchera

Utwór "Ghost Again" już od dłuższego czasu przemierzany był na singiel promujący nowy album. – Ma taki pozytywny nastrój, słuchaliśmy go tysiące razy i ciągle powtarzamy, że nigdy się tym nie nudzimy, więc to musi być dobra rzecz – mówił wówczas Gore w rozmowie z magazynem Spin.

Wraz utworem do sieci trafił również teledysk. Czarno biały klip w bezpośredni sposób nawiązuje do kultowego filmu Ingmara Bergmana "Siódma pieczęć", z którego pochodzi słynna scena gry w szachy ze śmiercią. W teledysku przy szachownicy spotykają się ze sobą żyjący członkowie zespołu Dave Gahan i Martin Gore.

Najważniejszym aktorem w klipie jest jednak bez wątpienia ten, którego w nim brakuje. W maju 2022 roku na skutek rozwarstwiającego się tętniaka aorty, w wieku 60 lat, zmarł współzałożyciel Depeche Mode Andy Fletcher. Po jego odejściu fani zastanawiali się, czy Gahan i Gore nie zdecydują się na zakończenie działalności zespołu, choć już wtedy było wiadomo, że materiał na nowy album powstawał od 2019 roku. W lipcu muzycy poinformowali, że rozpoczęli sesje nagraniowe.

"Znajdując ukojenie w tym, co znamy i kochamy, skupiamy się na tym, co daje nam poczucie sensu i celu" – napisali w komentarzu do ogłoszenia.

Depeche Mode zagrają w Polsce

Niemal jednocześnie z premierą płyty "Memento Mori" rozpocznie się trasa promująca najnowszy album Depeche Mode. Zespół rozpocznie ją 23 marca w Ameryce Północnej, gdzie zagra dziesięć koncertów. Następnie w maju trasa przeniesie się do Europy. Pierwsze koncerty na Starym Kontynencie odbędą się 16 i 18 maja w Amsterdamie.

Zespół nie zapomniał również o ogromnej rzeszy polskich fanów. Depeche Mode zagra drugiego sierpnia w Warszawie na Stadionie Narodowym oraz czwartego sierpnia w Tauron Arenie.

