Jest wielką nadzieją polskiej literatury. „Weszła na rynek jak burza”

Widać, że Weronika Murek jest nie tylko wielką nadzieją polskiej literatury, ale także jej niespokojnym duchem. Szuka rozmaitych form wypowiedzi, próbuje różnych gatunków literackich i – jak na razie – ten brak powtarzalności bardzo jej służy. Jej trzecia książka to znów odważna zmiana gatunku, z której Murek wychodzi obronną ręką, choć jednak nieco się zaplątała w swoim pisaniu. Zapewne nie będzie to przeszkadzało młodym czytelniczkom i badaczkom literatury, bo w nich upatruję grupy, do której pisarka przede wszystkim zaadresowała swoją książkę. Czyta się ją z wielką przyjemnością, ale z uczuciem, które konwencjonalnie można nazwać niedosytem.