„Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Czy owady uniosły nałożony na ich barki ciężar? RECENZJA

Czy to się może udać? Czy Marvel zdoła znaleźć wreszcie przepis na uczynienie koncepcji multiwersum wartą zainteresowania widzów, którzy do kina przychodzą obejrzeć film, a nie dla połechtania ich komiksożerczej dumy? Tym razem studio pod przywództwem Kevina Feige do boju o przykucie uwagi do nowej fazy MCU rzuciło Ant-Mana i jego ukochaną Osę. Na szczęście, towarzyszyła im też Michelle Pfeiffer.

Disney stworzył sobie wyjątkowo rozbudowany suberbohaterski ekosystem, dostarczający mu setki milionów dolarów. W gąszczu filmów i seriali o herosach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami odnaleźć mogą się obecnie chyba tylko zażarci fani komiksowego imperium. Z lodówek, szuflad, spod dywanu i ze schowków na miotły wyłażą kolejne walczące ze złem postaci o niezapamiętywalnych dla zwykłego śmiertelnika pseudonimach. Rzucają ciężarówkami, strzelają, dowcipkują i łoją skórę łotrom rozsianym już nie po kosmosie, ale po całym multiwersum. W tej olbrzymiej dżungli, rządzonej niepodzielnie przez Kevina Feige, jest też niewielki rozmiarami Ant-Man. Okazuje się, że to na jego barki studio postanowiło nałożyć ogromną odpowiedzialność wprowadzenia na kinowe ekrany nowego przeciwnika Avengersów – podróżującego między wszechświatami Kanga Zdobywcę. Mrówki, jak wiadomo, zdolne są do przenoszenia wielkich ciężarów, ale czy filigranowy heros podołał zadaniu? Czytaj też:

Jaki piękny bałagan! „Wszystko wszędzie naraz” bawi, wzrusza i obezwładnia Ukryty nanokosmos Scott Lang (Paul Rudd) odegrał kluczował rolę w pokonaniu potężnego Thanosa. Gdyby nie jego pomysł na gmeranie w przeszłości, purpurowy tytan mógłby spokojnie cieszyć się filmową emeryturą. Nic więc dziwnego, że po wygranej nad draniem, Ant-Man zgarnia jej owoce w postaci ogromnej popularności, kwitnącej relacji z ukochaną Hope van Dyne (Evangeline Lilly) i… sprzedającego się jak ciepłe bułeczki memuaru.