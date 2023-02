Netflix i absurdalny sprint przez historię z Philomeną Cunk. „Czy Jezus był pierwszą ofiarą cancel culture?”

Podobno nie ma głupich pytań; jest za to Philomena Cunk, która bez cienia żenady zapyta najtęższe umysły świata o wszystko – włącznie z tym, czy egipskie piramidy budowano od czubka w dół. Wcześniej dociekliwa inaczej dziennikarka śledcza badała historię Wielkiej Brytanii, teraz postanowiła zająć się całym światem. To wyjątkowy i absurdalny spacer przez dzieje ludzkości, ale wiele bym dał, by to właśnie ona była przewodniczką moich dawnych wycieczek szkolnych.

Dostępny w serwisie Netflix „Świat oczami Cunk” to kolejna odsłona historycznego śledztwa wymyślonej przez BBC dziennikarki śledczej Philomeny Cunk. Wyposażona w wiedzę będącą jedynie ekwiwalentem zawartości sekcji komentarzy na Youtube „badaczka” rusza w podróż śladami rozwoju ludzkości. Po drodze spotyka się z ekspertami, których cierpliwość nieustannie wystawia na próbę. Jakimś cudem skrajnie nieprzygotowana do swojej pracy Philomena opowiada o historii w sposób tak ciekawy, że mogłaby zawstydzić wielu nauczycieli i wykładowców. Lekcje może nie są nazbyt wyczerpujące, ale sprzed ekranu wstać można rozbawionym i zrelaksowanym. Ileż ja bym dał, by wracać ze szkoły z takim samopoczuciem!