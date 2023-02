„The Last of Us”: Jak grzyb-zombie zaatakował wyobraźnię twórców hitu

Od czasu premiery serialu „The Last of Us” 15 stycznia na platformie HBO Max zetknąłem się w sieci z co najmniej kilkoma bombastycznymi tytułami jego recenzji. „Mamy już najlepszy serial roku, a jest dopiero luty”, „The Last of Us rehabilituje ekranizacje gier komputerowych” to klimat dwóch z nich, oba w mediach, które za poglądy na podobne tematy raczej szanuję.

Wymowa tytułów jest dla każdego kinomana i/lub miłośnika dzisiejszej kultury „kraftowych” seriali rodzajem szantażu moralnego: Nie oglądasz? Nie idę z tobą do łóżka. Więc cóż robić, trzeba oglądać – zwłaszcza że apokalipsa, czy to zombie, czy atomowa, czy jakakolwiek inna, wydaje się dzisiaj kwalifikować do kategorii „dokument”, o czym pisałem już wcześniej.